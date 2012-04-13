ابراهیم یافتیان - قائم مقام مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای عملیات هم کدسازی ارتباطات شهرستان های استان البرز، با کمترین اختلال ممکن و اتمام این طرح خبر داد و گفت: تلفن های مشترکین شهرستان های کرج، طالقان ، هشتگرد و نظرآباد از 7 رقم به 8 رقم تغییر یافت.

وی با بیان اینکه شهروندان می توانند در مورد تغییر پیش شماره های تهران با شماره های 118 و یا 190 واحد ارتباط مردمی شرکت مخابرات استان تهران تماس گرفته و یا به سایت WWW.TCT.IR مراجعه کنند، اظهار داشت: این رویداد از دستاوردهای پویا و عدالت آفرین برای گسترش بسترهای ارتباطی در سطح جامعه است.

یافتیان کم کردن هزینه های ارتباطی خانوار به ویژه در روستاها و مناطق دوردست، بالا رفتن کارایی خدمات شهروندی، همگن کردن دسترسی ارتباطی در سطح استان البرز و توسعه خدمات تلفنی بر خط، گسترش زمینه تجارت الکترونیکی و توسعه کسب و کار براساس بازاریابی بر خط و استفاده بهینه از ثروت ملی را از دیگر اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.

قائم مقام مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران افزود: با همکاری تمامی مدیران، معاونین فنی، روسای ادارات و روسای مراکز مخابرات و کارشناسان شرکت مخابرات استان تهران هم کدسازی شهرستانهای البرز با کمترین اختلال و با موفقیت به پایان رسید.