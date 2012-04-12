مبارزه با کشت شاهدانه در ارومیه/ صید آبزیان از دریاچه سد ماکو آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشدار بخش صومای برادوست ارومیه در اولین جلسه مبارزه با کشت گیاه شاهدانه در این بخش ضمن تاکید بر مبارزه جدی با کاشت این گیاه در مناطق افزود: متاسفانه شاهد کشت شاهدانه در مناطق کشاورزی استان هستیم و باید با این موضوع برخورد شدیدی صورت پذیرد تا شاهد گسترش این موضوع نباشیم.

اسماعیل رضوان دوست اظهار داشت: در رابطه با افزایش کشت شاهدانه در این منطقه باید کار تحلیلی و علمی صورت پذیرد و موضوع ریشه یابی شده تا در امر پیشگیری از این معضل به صورت علمی و ریشه ای برخورد شود.

وی در ادامه عنوان کرد: باید اطلاع رسانی دقیقی صورت پذیرد تا مردم بدانند و مطلع شوند که با کشت این گیاه برخود جدی می شود که امیدواریم شاهد ریشه کنی این معظل با اطلاع رسانی درست و به موقع باشیم.

آغاز فعالیتهای صید و صیادی از دریاچه پشت سد ماکو



سرپرست مدیریت شیلات و آبزیان استان آذربایجان غربی با اشاره به خواص تغذیه ای بسیار خوب ماهی و آبزیان اظهار داشت: ماهی و آبزیان می توانند قسمت اعظم نیازمندیهای تغذیه ای انسان را تامین کرده و به علت داشتن ترکیبات خاصی که در چربی آنها وجود دارد در پیشگیری از بسیاری از امراض و کنترل و درمان بیماریهای مختلف نقش مهمی به عهده دارند.

محمد شیرولیلو افزود: در راستای افزایش سرانه مصرف آبزیان در استان ، تعاونی های صید و صیادی بارون ماکو مجازند فعالیتهای صیادی خود را تا اطلاع ثانوی از دریاچه پشت سد ماکو آغاز نمایند .

وی عنوان کرد: انتظارمی رود از این منبع آبی در سالجاری 280 تن انواع ماهیان گرمابی صید شده و برای 30 نفر صیاد در شهرستان چالدران اشتغال ایجاد شود.