همایش پیاده روی پاسداران شاهرود برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته سلامت، همایش پیاده روی کارکنان پایور و وظیفه سپاه ناحیه شاهرود برگزار شد.

در این همایش پیاده روی که بیش از 100 از کارکنان سپاه شاهرود حضور داشتند، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شاهرود در سخنانی با گرامیداشت هفته سلامت و تاکید بر حفظ سلامت با ورزش گفت: دین مبین اسلام به ورزش تاکید کرده و اهمیت ویژه ای برای آن قائل شده است.

حجت الاسلام حسین قرغی افزود: احادیث فراوانی از سوی معصومین (ع) مبنی بر اهمیت ورزش بیان شده است و باید توجه داشت که ورزش یکی از مهمترین راههای حفظ سلامتی روح و جسم افراد جامعه است و لازم است به طور جدی پیگیری شود.

در حاشیه این مراسم سرهنگ حسن شریعتی، مسئول تربیت بدنی سپاه شاهرود هدف از این همایش را گرامیداشت هفته سلامت و حفظ و ارتقاء روحیه شادابی و نشاط کارکنان عنوان کرد و افزود: این همایش از میدان حسینی شاهرودی آغاز شد و تا گلزار شهدای گمنام در ارتفاعات شاهرود ادامه یافت.

وی افزود: شرکت کنندگان در پایان این مراسم با حضور در حرم شهدای گمنام با قرائت فاتحه، یاد پهلوانان عرصه ایثار و شهادت را گرامی داشتند.

در پایان این همایش به قید قرعه به 10 نفر از شرکت کنندگان هدایایی به رسم یادبود تقدیم شد.

همایش پیاده روی بانوان بسیجی شاهرود برگزار شد

به همت مقاومت ریحانه الرسول سپاه ناحیه شاهرود پیاده روی جمعی از بانوان بسیجی این حوزه از مدرسه قلعه تا پارک آبشار برگزار شد.

معصومه صفری فرمانده حوزه بسیج ریحانه الرسول در سخنانی با تاکید بر اثرات ورزش در پرورش روح و جسم گفت: ورزش کمک فراوانی به بالابردن قدرت روحی و تقویت نفس می کند، چرا که ورزش همواره با فعالیت های تقریباً سخت همراه است و زمانی که انسان با سختی مواجه می شود قدرت تحمل خود را افزایش داده و سختی ها برای او آسان می شود.

صفری گفت: همه باید در زندگی زمانی را به ورزش اختصاص دهیم تا از سلامت جسمی و روحی بالایی برخوردار باشیم و در زمان سالخوردگی جسمی سالم و به دور از امراض داشته باشیم.

در این پیاده روی بیش از 50 نفر از کادر شورای حوزه و فرماندهان پایگاه های بسیج این حوزه حضور داشتند.

مسابقه والیبال بسیجیان میامی و خیج برگزار شد

مسئول روابط عمومی حوزه حمزه خیج افزود: به مناسبت هفته سلامت یک مسابقه والیبال بین تیم های بسیج میامی و پایگاه شهید عرب عامری روستای خیج برگزار شد.

احمد عرب عامری هدف از برگزاری این مسابقه را گرامیداشت هفته سلامت و سالروز شهادت امیر دلاور لشکر اسلام سپهبد صیاد شیرازی دانست و گفت: ایجاد انگیزه شور و نشاط در بین بسیجیان از اهداف دیگر برگزاری این مسابقه بود.

این مسابقه در سالن ورزشی شهر کلاته خیج برگزار شد و در پایان تیم بسیج شهر میامی با نتیجه سه بر دو بر تیم پایگاه بسیج روستای خیج غلبه کرد.

آزمون قرآن و نماز در بسیج اصناف شاهرود برگزار شد

جانشین حوزه بسیج اصناف الهادی شاهرود گفت: با توجه به اهمیت قرآن و نماز و رعایت احکام و جهت آشنایی هرچه بیشتر عزیزان بسیجی با احکام نماز، آزمون شفاهی قرآن و نماز از بسیجیان عضو حلقه های صالحین پایگاه حجت ابن الحسن علیه السلام برگزار شد.

مسئول نظام صالحین حوزه الهادی با اشاره به اینکه قرائت صحیح قرآن و نماز از اهمیت ویژه ای برخوردار است افزود: قرار است در قالب برنامه ای کوتاه مدت از کلیه بسیجیان عضو پایگاه های بسیج حوزه اصناف آزمون شفاهی قرآن و درک مفاهیم و نماز و احکام به عمل آید تا هم سطح اطلاعات عزیزان محک زده شود و هم نواقص و ایرادات برطرف شود.

طرح نماز آموزی بصورت سراسری در کلیه پایگاه های بسیج محلات و اقشار سپاه شاهرود به همت تربیت و آموزش و نظام صالحین سپاه شاهرود در حال برگزاری است.

دشمنان کشورمان در موضوع ضعف قرار دارند

کارشناس سیاسی بسیج شاهرود با اشاره به تهدیدات دشمنان و تحریم های آنان گفت: امروز دشمنان بیشتر از گذشته در موضع ضعف قرار دارند و با تحریم و جنگ اقتصادی می خواهند ملت سرافراز ایران را به زانو درآورند و نامگذاری امسال در مقابل این تهدیدات است.

تقی حسینی در جلسه صالحین پایگاه بسیج محمدرسول الله(ص) بسیج اصناف الهادی شاهرود افزود: باید همه بخصوص مسئولین هوشیار باشند و تلاش کنند تا این خط مشی به درستی در جامعه اجرایی شود.

فرمانده پایگاه حجت ابن الحسن در ادامه سخنان خود با اشاره به شهادت شهید صیاد شیرازی به دست منافقین کوردل گفت: منافقین و استکبار با ترور ناجوانمردانه به خیال خود آنان از سر راه بر می دارد اما نمی دادند با شهادت این افراد هزاران فرد دیگر ادامه دهنده راه او خواهند بود و این ثابت شده است و شهدای هسته ای ما نمونه ای از این صیادها هستند.

وی در پایان سخنان خود افزود: باید قدر جلسات و گردهمایی های بسیج را دانست و در این جلسات بر معرفت و بصیرت خود افزود و برای جامعه و اسلام افردی مفید باشیم تا در مقابل امام زمان عجل الله و خون شهدا شرمنده نباشیم.