پیست های موتورسواری و اتومبیلرانی سمنان استاندارد نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عامری بعد از ظهر پنج شنبه در مجمع سالیانه هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری استان سمنان با اشاره به اینکه پیست های اتومبیلرانی و موتورسواری این استان استاندارد نیست، افزود: موتورسواری رشته ورزشی جذاب و پرطرفداری است و استان سمنان هم در این رشته به ویژه در موتورکراس به موفقیت های خوبی دست یافته و جایگاه و عناوین در کشورو حتی آسیا دارد.

وی اظهار داشت: به رغم کسب این موفقیت ها استان سمنان در رشته موتورسواری و اتومبیلرانی امکانات خوبی ندارد.

عامری از قول مساعد مسئولان برای اختصاص اعتبار عمرانی برای بهسازی و بازسازی پیست های استان سمنان خبر داد و ابراز امیدواری کرد این وعده ها امسال محقق شود.

در این جلسه روسای هیئت های شهرستان ها و دیگر اعضای مجمع نیز مسائل و مشکلات خود را بیان کرده و راهکارهایی برای برطرف شدن مشکلات ارائه کردند.

در استان سمنان حدود 200 ورزشکار در رشته موتورسواری و اتومبیلرانی فعالیت می کنند.