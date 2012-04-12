نیاز پیشوا به بیمارستان/ مراکز درمانی پاسخگوی کامل نیازها نیستند

حسین غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای تجهیز بیمارستان کوچک درمان بستر پیشوا از نهادهای مختلف تقاضای کمک و مساعدت شده است.

وی در توضیح نوع بیمارستان کوچک درمان بستر بیان داشت: این بیمارستان از 10 تخت بستری تشکیل شده و شامل بخشهای مختلف زایمان، اتاق عمل، آزمایشگاه و رادیولوژی است که در صورت تجهیز این بیمارستان، تا حدودی نیازهای بهداشتی و درمانی شهرستان پیشوا حل خواهد شد.

این مسئول ادامه داد: تلاش مراکز بهداشتی فعال دولتی و خصوصی موجود، در شهرستان بر پوشش مناسب بهداشتی و درمانی است.

مراکز درمانی پاسخگوی کامل نیاز شهرستان پیشوا نیستند

وی بیان داشت: مراکز درمانی پاسخگوی کامل نیازهای مردم شهرستان پیشوا نیستند و با راه اندازی بیمارستان مقداری از نیاز مردم برطرف خواهد شد.

غلامی افزود: ساختمان این بیمارستان از سوی اداره مسکن و شهرسازی واگذار شده است و برای تجهیز امکانات و نیروی متخصص پیگیریهای لازم در حال انجام شدن است.

وی تأکید کرد: مقداری از هزینه های این مرکز از سوی وزارت بهداشت، ادارات شهرستان، خیرین و مجمع خیرین سلامت استان تهران تأمین خواهد شد.

ساخت بیمارستان همچنان به حال خود رها شده است

گفتنی است در سال گذشته قرار بر این بود تا با مستقل شدن شبکه بهداشت و درمان پیشوا ساخت بیمارستان این شهرستان آغاز شود ولی همچنان به حال خود رها شده است.

با توجه به روستاهای زیادی که در اطراف شهرستان پیشوا قرار دارد و با وجود شبکه بهداشت در هر روستا، به دلیل نبود امکاناتی مانند اتاق عمل، زایمان و... ساخت یک بیمارستان برای پوشش این نیازهای درمانی لازم است.

همچنین سیستم بهداشتی و درمانی کشور به این صورت است که هر شبکه بهداشت و درمان درهر شهرستان باید یک بیمارستان داشته باشد و با توجه به این نکته، لزوم احداث بیمارستان پیشوا ضروری تر می شود.