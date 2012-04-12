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۲۴ فروردین ۱۳۹۱، ۱۶:۱۷

کاظمی:

آلبومهای تصویری محلی "آفتاو پرمه" و "دویر آویر" منتشر شد

آلبومهای تصویری محلی "آفتاو پرمه" و "دویر آویر" منتشر شد

رشت - خبرگزاری مهر: مسئول واحد موسیقی حوزه هنری گیلان از انتشار آلبومهای تصویری محلی " آفتاو پرمه " و " دویر آویر " با صدای قسمت خانی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی با اشاره به اینکه  این آلبومها به کوشش " آرمین فریدی " از سوی  واحد موسیقی حوزه هنری گیلان منتشر شده است، افزود: " قسمت خانی " خوانندگی این آلبومها را برعهده داشته است.

وی اظهارداشت: " خاطره  "، " امانم لیله "، " مبارک با "، " تالشی "، " یاربرن برن "، " بهار اومه شنگه یار"، " کیللی جان " ، " آمان آمان "، "چمه مله خبر اومه "، " تالشی"، " سیا ریحون "، " دوشه هوا "، از قطعات  آلبوم " دویر آویر " و " دوشه هوا "، " تالشی "، " باهار باهاره "، " خاسه کله "، " بندون بندونه "، " تالشی "، " مشن مشن "، " هیار هیار "، " ممودبه "، " آفتا و پرمه "،  " واجان وا " نیز از قطعات آلبوم " آفتا وپرمه " است.
 
مسئول واحد موسیقی حوزه هنری گیلان گفت: آرمین فریدی هفت خوانی و آسیه بخشی زادنا به ترتیب از نوازندگان تمبوره  و دایره  این دو آلبوم هستند.

وی همچنین درباره اهداف انتشارآلبومهای محلی درحوزه هنری گیلان تصریح کرد: موسیقی و آواهای محلی هر قوم در ارتباط  با آئینها و خاطرات آن پدید می آید که می توان روایتی از غمها،  شادیها، دلاوریها و آئینهای مختلف سرزمین تالش را در موسیقی آن مشاهده کرد، موسیقی که طی سالیان دوراز طریق راویان صادق و دلداده سینه به سینه به نسل امروز  رسیده و حوزه هنری گیلان نیز برای ثبت و ضبط این نوع موسیقی و جلوگیری از فراموشی آن تمامی تلاش خود را بکار بسته  است.

کاظمی با اشاره به اینکه  " قسمت خانی " متولد سال 1323 شهرستان تالش بوده و بیش از پنجاه سال درعرصه موسیقی محلی فعالیت دارد، یادآورشد: قرار گرفتن درحلقه 36 استاد برتر موسیقی نواحی ایران - کرمان درسال 1383، حضور در جشنواره موسیقی فجر 1385،  اجرا در جشنواره  " آواهای  روحانی  زمین " فرانسه 1386، کسب  مقام نخست آواز نواحی ایران جشنواره سراج خراسان 1387 و اجرا در جشنواره  بزرگ  فرهنگ ایران - بلاروس 1390 از فعالیتهای هنری وی محسوب  می شود.
کد مطلب 1575219

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