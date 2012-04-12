آلبومهای تصویری محلی "آفتاو پرمه" و "دویر آویر" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی با اشاره به اینکه این آلبومها به کوشش " آرمین فریدی " از سوی واحد موسیقی حوزه هنری گیلان منتشر شده است، افزود: " قسمت خانی " خوانندگی این آلبومها را برعهده داشته است.



وی اظهارداشت: " خاطره "، " امانم لیله "، " مبارک با "، " تالشی "، " یاربرن برن "، " بهار اومه شنگه یار"، " کیللی جان " ، " آمان آمان "، "چمه مله خبر اومه "، " تالشی"، " سیا ریحون "، " دوشه هوا "، از قطعات آلبوم " دویر آویر " و " دوشه هوا "، " تالشی "، " باهار باهاره "، " خاسه کله "، " بندون بندونه "، " تالشی "، " مشن مشن "، " هیار هیار "، " ممودبه "، " آفتا و پرمه "، " واجان وا " نیز از قطعات آلبوم " آفتا وپرمه " است.



مسئول واحد موسیقی حوزه هنری گیلان گفت: آرمین فریدی هفت خوانی و آسیه بخشی زادنا به ترتیب از نوازندگان تمبوره و دایره این دو آلبوم هستند.



وی همچنین درباره اهداف انتشارآلبومهای محلی درحوزه هنری گیلان تصریح کرد: موسیقی و آواهای محلی هر قوم در ارتباط با آئینها و خاطرات آن پدید می آید که می توان روایتی از غمها، شادیها، دلاوریها و آئینهای مختلف سرزمین تالش را در موسیقی آن مشاهده کرد، موسیقی که طی سالیان دوراز طریق راویان صادق و دلداده سینه به سینه به نسل امروز رسیده و حوزه هنری گیلان نیز برای ثبت و ضبط این نوع موسیقی و جلوگیری از فراموشی آن تمامی تلاش خود را بکار بسته است.



کاظمی با اشاره به اینکه " قسمت خانی " متولد سال 1323 شهرستان تالش بوده و بیش از پنجاه سال درعرصه موسیقی محلی فعالیت دارد، یادآورشد: قرار گرفتن درحلقه 36 استاد برتر موسیقی نواحی ایران - کرمان درسال 1383، حضور در جشنواره موسیقی فجر 1385، اجرا در جشنواره " آواهای روحانی زمین " فرانسه 1386، کسب مقام نخست آواز نواحی ایران جشنواره سراج خراسان 1387 و اجرا در جشنواره بزرگ فرهنگ ایران - بلاروس 1390 از فعالیتهای هنری وی محسوب می شود.