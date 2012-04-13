به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست از سلسله نشستهای نقد کتاب در فرهنگسرای خاوران در سالجاری با موضوع نقد کتاب «شهری چون بهشت» نوشته سیمین دانشور برگزار میشود.
در این نشست این کتاب از براساس نظریات موجود در نقد فرمالیستی و نقد نو توسط فرحناز علیزاده و مصطفی انصافی مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
این نشست روز دوم اردیبهشتماه سال جاری و از ساعت 16 الی 18 برگزار خواهد شد.
یادآوری میشود سلسله جلسات نقد کتاب در فرهنگسرای خاوران در راستای آشنایی با شیوههای مختلف نقد ادبی برای هنرجویان حاضر در دورههای آموزشی نقد کتاب در این فرهنگسرا برگزار میشود که سال گذشته نیز برگزار شد و با توجه به بررسی زوایای مختلف دو موضوع نقد نو و فرمالیستی در جلسات سال جاری، نشستهای نقد کتاب نیز با این رویکرد برنامهریزی خواهند شد.
فرهنگسرای خاوران در ابتدای خیابان خاوران واقع شده است.
