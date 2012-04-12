  1. استانها
  2. گیلان
۲۴ فروردین ۱۳۹۱، ۱۶:۵۰

کوچکی نژاد:

12 هزار بن کارت کالا بین مددجویان بهزیستی گیلان توزیع می شود

12 هزار بن کارت کالا بین مددجویان بهزیستی گیلان توزیع می شود

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر کل بهزیستی گیلان از توزیع 12 هزار و 600 فقره بن کارت کالا بین مددجویان بهزیستی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش کوچکی نژاد با اشاره به اینکه این بن کارتها در مجموع به ارزش پنج میلیارد و 683 میلیون ریال است، افزود: ارزش ریالی بنهای مزبور به هر خانواده یک تا پنج نفره با توجه به بعد خانوار از 400 هزار تا 750 هزار ریال می باشد.

وی اظهارداشت: براساس قرارداد منعقده بین بهزیستی و فروشگاه رفاه در سطح کشور مددجویان می توانند به فروشگاههای رفاه در کشور و گیلان و یا عاملان منتخب فروش در شهرهای که فروشگاه رفاه ندارند مراجعه و نسبت به تهیه تمامی اقلامی که در آن موجود است، براساس سقف بن کارت خرید کنند.

مدیرکل بهزیستی گیلان گفت: توزیع این بن کارتها آغاز شده و حداکثر تا 10 روز آینده در میان تمامی اقشار مستمری بگیر بهزیستی استان توزیع خواهد شد.

وی یادآورشد: این بن کارتها فقط برای معلولان و مددجویانی است که هر ماهه از بهزیستی مستمری دریافت می کنند و شمول آن برای سایر اقشار زیر پوشش نمی باشد.

کد مطلب 1575237

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها