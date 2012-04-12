آرامگاه عارف شهیر جهان اسلام شیخ عطار در نیشابور گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این آیین که ظهر پنجشنبه برگزار شد، حاضران با ادای احترام به وی به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و قرائت فاتحه پرداختند.
آنگاه استاد مهدی نوروز نماینده دانشگاهیان در شورای فرهنگ عمومی نیشابور به معرفی میهمانان و شخصیت سترگ شیخ عطار پرداخت.
اجرای موسیقی مقامی توسط گروه موسیقی مقامی به سرپرستی استاد محمد دهنوی، بخش دیگر مراسم بود.
در این مراسم، علاوه بر مسئولان شهرستان نیشابور و عطارشناسان بزرگ کشور، گروهی از مسئولان و دانشگاهیان شهرستان خوی استان آذربایجان غربی که بانیشابور قرارداد خواهرخواندگی دارد، حضور داشتند.
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