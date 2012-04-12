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۲۴ فروردین ۱۳۹۱، ۱۷:۰۸

آرامگاه عارف شهیر جهان اسلام شیخ عطار در نیشابور گلباران شد

آرامگاه عارف شهیر جهان اسلام شیخ عطار در نیشابور گلباران شد

نیشابور - خبرگزاری مهر: آیین گلباران آرامگاه شیخ ابوحامد فرید الدین محمد عطار نیشابوری توسط عطار شناسان و جمعی از اهالی ادب و هنر و مسئولان خراسان رضوی و نیشابور، انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این آیین که ظهر پنج‌شنبه برگزار شد، حاضران با ادای احترام به وی به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و قرائت فاتحه پرداختند.

آنگاه استاد مهدی نوروز نماینده دانشگاهیان در شورای فرهنگ عمومی نیشابور به معرفی میهمانان و شخصیت سترگ شیخ عطار پرداخت.

اجرای موسیقی مقامی توسط گروه موسیقی مقامی به سرپرستی استاد محمد دهنوی، بخش دیگر مراسم بود.

در این مراسم، علاوه بر مسئولان شهرستان‌ نیشابور و عطارشناسان بزرگ کشور، گروهی از مسئولان و دانشگاهیان شهرستان خوی استان آذربایجان غربی که بانیشابور قرارداد خواهرخواندگی دارد، حضور داشتند.

کد مطلب 1575239

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