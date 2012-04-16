پخش 267 ساعت برنامه نوروزی در صدا و سیمای سمنان

به گزارش خبرگزاری مهر، صدا و سیمای مرکز سمنان در ایام نوروز امسال با 16 هزار و 33 دقیقه برنامه در قالب برنامه های تامینی، تولیدی و زنده تلویزیونی و رادیویی و گزارشهای خبری همراه با مخاطبان خود بود.

از این میزان، دو هزار و 86 دقیقه برنامه در قالب مجموعه طنز 91، ویژه برنامه ساعت تحویل سال، برنامه زنده نوبهار، مجموعه سریال انیمیشن تعطیلات نوروزی و ویژه برنامه کودکانه مربوط به تولید سیما و2682 دقیقه برنامه در قالب جشنواره فیلم های سینمایی، مستند های تولیدی مرکز، سرودها و کلیپ های بهاری و همچنین سریال مربوط به پخش سیمای مرکز سمنان بوده است.

همچنین صدای این مرکز نیز با 11 هزار و 130 دقیقه برنامه در قالب صدای بهار، بهارانه و ویژه برنامه تحویل سال نو به طور زنده مخاطبان خود را در 14 روز نوروز همراهی کرد.

واحد اطلاعات و اخبار نیز با سه گزارش تولیدی به صورت روزانه در بخش های مختلف خبری به مدت 135 دقیقه اطلاعات مورد نیاز مسافران و مخاطبان خود را ارائه کرد.

تولید مستند "اروند رود" در شبه استانی سیمای سمنان

مستند "در مسیر اروند رود" به تهیه کنندگی امیر طیبی در سیمای مرکز سمنان تولید شد.

این مستند حکایت دانشجوی جوانی را به تصویر می کشد که پدرش در سالهای هشت سال دفاع مقدس و در عملیات والفجر هشت در اروند رود جانباز شده و می خواهد به محل مجروحیت پدرش رفته و آنجا را از نزدیک ببیند و...

این مستند در هفت قسمت 20 دقیقه ای در مرحله تدوین قرار دارد.