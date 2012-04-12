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۲۴ فروردین ۱۳۹۱، ۱۶:۳۹

رحیمی:

افزایش چشمگیر سهم فن آوری اطلاعات در توسعه کتابخانه‌های عمومی خراسان شمالی

افزایش چشمگیر سهم فن آوری اطلاعات در توسعه کتابخانه‌های عمومی خراسان شمالی

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر کل کتابخانه‌های عمومی خراسان شمالی از افزایش چشمگیر سهم فن آوری اطلاعات در توسعه کمی و کیفی خدمات کتابخانه‌های عمومی استان در سال 90 خبر داد.

علی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان مطلب افزود: در سال گذشته با برنامه ریزی‌های صورت پذیرفته در واحد it این اداره کل و تهیه طرح جامع فن آوری اطلاعات استان و نیز اقدامات انجام شده در جهت تحقق اهداف موردنظر، شاهد افزایش چشمگیر سهم فن آوری اطلاعات در توسعه کمی و کیفی خدمات کتابخانه‌های عمومی استان بودیم.

دبیر نهضت مطالعه مفید استان گفت: در همین راستا در سال گذشته با اتصال اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان به شبکه دولت ارسال نامه به صورت دستی و کاغذی به سایر ادارات، به ارسال سیستمی و در بستر شبکه تغییر یافت.

همچنین با توجه به اتصال این اداره کل به شبکه اینترانت ملی بستر ارتباطی ما با نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از اینترنت به اینترانت تغییر پیدا کرد، که به مراتب از امنیت و سرعت بالاتری برخوردار است.

رحیمی با اشاره به لزوم گسترش فنآوری های نوین اطلاعاتی در کتابخانه‌های عمومی از توسعه نصب و بروزرسانی نرم افزار نمایه نشریات که حافظه نشریات ادواری کشور می‌باشد، در کتابخانه‌های عمومی استان خبرداد و افزود: ایجاد 23 مرکز چندرسانه ای نیز امری بود که در همین راستا برای اولین بار در کشور در کتابخانه‌های عمومی خراسان شمالی به سرانجام رسید.

علی رحیمی در پایان اجرای طرح بلال «سامانه اذان گوی خودکار» در 7 کتابخانه سطح استان، راه اندازی سامانه اس ام اس در اداره کل جهت اطلاع رسانی بهتر، برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه it برای همکاران سطح استان، تهیه امکانات لازم جهت راه اندازی کتابخانه همراه به وسیله سامانه بلوتوث، گسترش کتابخانه‌های برخوردار از اینترنت پرسرعت و... را از دیگر فعالیت‌های صورت پذیرفته در حوزه فن آوری اطلاعات بر شمرد و ابراز امیدواری کرد: با تخصیص اعتبار مناسب در سال جاری از سوی مسئولان استان، شاهد شکوفایی هر چه بهتر این حوزه باشیم.
 

کد مطلب 1575256

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