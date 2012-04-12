اجرای برنامه درسهایی از قرآن در ورامین

به گزارش خبر گزاری مهر، به مناسبت ۱۴ خرداد سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و حماسه ۱۵ خرداد شهرستان ورامین برنامه درسهایی از قرآن توسط حجت الاسلام محسن قرائتی در ورامین اجرا و ضبط خواهد شد.

برنامه مذکور در ساعت ۱۰ صبح و چهار بعد ازظهر سه شنبه ۲۹ فروردین ماه در چهار قسمت و در محل مسجد صاحب الزمان(عج) ورامین اجرا و ضبط شده و در شبهای جمعه خرداد ماه از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شود.

گفتنی است برنامه درسهایی از قرآن حجت الاسلام قرائتی به پیشنهاد استاد شهید مرتضی مطهری و پذیرش حضرت امام خمینی(ره) از سال ۱۳۵۸ تاکنون شبهای جمعه از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده و طرفداران زیادی دارد.

معابر منطقه 15 تهران با پخش یکصدهزار تن آسفالت بهسازی شد

معاون فنی وعمرانی شهرداری منطقه 15 تهران، از بهسازی معابر سطح محدوده منطقه با پخش بیش از یکصد هزار تن آسفالت در سال گذشته خبر داد.

علیرضا حلاجیان گفت: تعداد 184معبر درسطحی معادل 688 هزارمترمربع آسفالت شده که بیشترین تناژ آسفالت مصرفی در ناحیه دو به میزان 36 هزارتن و کمترین میزان در ناحیه هفت بالغ بر چهار هزار تن اجرا شده است.

وی در ارتباط با پیاده روسازی معابرسطح محدوده منطقه 15، افزود: طی سال گذشته تعداد 59 معبر در سطح محدوده به متراژ 68 هزار متر مربع پیاده روسازی شد که بیشترین پیاده رو سازی درسطح نواحی هشتگانه، مربوط به ناحیه دو به میزان 26 هزار مترمربع و کمترین آن درناحیه هفت به میزان 663 مترمربع بوده است.

دستگاه خودپرداز بانکی در ساختمان مرکزی شهرداری ورامین نصب شد

معاون اداری و مالی شهرداری ورامین گفت: در راستای گسترش خدمات الکترونیک و افزایش سطح رضایتمندی پرسنل و ارباب رجوعان، یک دستگاه خودپرداز بانکی در ساختمان مرکزی شهرداری ورامین نصب و بهره برداری از آن آغاز شد.

علی آقابابایی اجرای این طرح را برای نخستین بار در شهرداری ورامین عنوان کرد و افزود: شهرداری ورامین ارائه خدمات بهینه و هدفمند به شهروندان را در سر لوحه فعالیتها و اقدامات خود قرار داده و با همکاری بانک ملی شعبه مجتمع ادارات ورامین این طرح را اجرا و با بهره برداری از آن موجبات کاهش اتلاف وقت زمانی پرسنل در زمینه دریافت و یا انتقال مبالغ مالی فوری فراهم شد.

وی یادآور شد: ارباب رجوعان مراجعه کننده به ساختمان مرکزی شهرداری ورامین می توانند از این امکان برخوردار و دریافت و انتقال مبالغ مالی خود را نیز انجام دهند.

انجمن ادبی بهار در آموزش و پرورش پیشوا تشکیل شد

رئیس آموزش و پرورش شهرستان پیشوا از تشکیل انجمن ادبی بهار در این آموزش و پرورش خبر داد.

شمس الله کارخانه اظهار داشت: این انجمن ادبی به منظور شناخت استعدادهای ادبی موجود درسطح مدارس شهرستان پیشوا تشکیل شده است.

وی افزود: این انجمن فعالیت خود را در روزهای شنبه،‌ دوشنبه و چهارشنبه هر هفته درمحل آموزش و پرورش پیشوا انجام می دهد و حضور کلیه علاقمندان در این انجمن ادبی بلامانع است.

این مسئول بیان داشت: بررسی اشعار و نوشته های ادبی توسط دانش آموزان،‌ نقد و بررسی آثار و هدایت فکری دانش آموزان مستعد از جمله فعالیتهایی است که در این انجمن ادبی انجام خواهد شد.

المپیاد استانی زیست شناسی درقرچک برگزار شد

المپیاد استانی زیست شناسی مناطق 20 گانه آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در قرچک برگزار شد .

دراین المپیاد که روز پنجشنبه در مدرسه نمونه شهید زهره وند قرچک برگزار شد،‌ دانش آموزان برتر مناطق با یکدیگر به رقابت پرداختند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش قرچک گفت: در این دوره ازمسابقات علمی،‌ 20 دانش آموز از مناطق مختلف شهرستانهای استان تهران در درس زیست شناسی با یکدیگر به رقابت می پردازند.

قاسم عرب شیراز افزود: این المپیاد در دو بخش نظری و عملی برگزار می شود که آزمون نظری در صبح و عملی در عصر برگزار می شود.

وی بیان داشت: دراین المپیاد، دو دانش آموز پسر و 18 دانش آموز دختر در چهار قسمت تستی، ‌تشریحی،‌ آزمایشگاهی و ایستگاهی با یکدیگر به رقابت می پردازند.

عرب شیراز ادامه داد: در پایان این المپیاد یک دانش آموز از مدارس خاص و یک دانش آموز ازمدارس معمولی به مرحله کشور راه پیدا خواهند کرد.