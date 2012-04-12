حضور ورزشکاران قمی در نخستین دوره مینی راگبی قهرمانی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم قم در نخستین دوره رقابتهای راگبی قهرمانی کشور با حریفان خود به رقابت خواهد پرداخت.



این در حالی است که بر اساس برنامه ریزی و اعلام فدراسیون انجمن های ورزشی کشورمان که راگبی یکی از انجمن های زیر مجموعه آن است، نخستین دوره مسابقات مینی‌راگبی قهرمانی کشور از تیرماه امسال در کشور برگزار می‌شود.



نخستین دوره مسابقات مینی‌راگبی قهرمانی در حالی از تیرماه برگزار خواهد شد که این رقابت‌ها در زمین شماره چهارم مجموعه ورزشی آزادی تهران به انجام می رسد و تیم‌های راگبی‌تک باید آمادگی خود را برای حضور در این مسابقات به انجمن راگبی فدراسیون انجمن های ورزشی کشورمان اعلام کنند، در حالی که بر این اساس، تنها متولدین 1378 به بالا می‌توانند در این رقابت‌ها حضور پیدا کنند.



برگزاری نشست خبری سرمربی صبای قم قبل از دیدار با استقلال تهران



سرمربی تیم فوتبال صبای قم امروز در نشست خبری پیش از دیدار حساس تیمش با استقلال تهران به سئوالات خبرنگاران پاسخ می دهد.



بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، نشست خبری پرویز مظلومی و عبدالله ویسی، سرمربیان تیم‌های استقلال و صبای قم امروز پنج‌شنبه بیست و چهارم فروردین ماه از ساعت 14 در محل روابط عمومی سازمان لیگ برگزار می‌شود.



این در حالی است که تیم های فوتبال صبای قم و استقلال تهران از ساعت 18:55 روز جمعه بیست و پنجم فروردین ماه در دیداری حساس از هفته سیزدهم نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف یکدیگر می‌روند.



در جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور هم اکنون تیم فوتبال استقلال تهران با کسب 55 امتیاز در مکان دوم ایستاده است ولی تیم فوتبال صبای قم 9 امتیاز کمتر از این تیم دارد و با 46 امتیاز رده چهارم جدول را در اختیار دارد.



سفر امیدهای صبای قم به اهواز برای دیدار با فولاد



امیدهای صبای قم فردا راهی اهواز می شوند تا در دیداری حساس از مسابقات لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور به مصاف رقیب خوزستانی خود بروند.



طبق برنامه سازمان لیگ آزادگان مجری برگزاری رقابت های لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور، دیدارهای هفته بیست و چهارم این مسابقات از روز شنبه هفته آینده یعنی بیست و ششم فروردین ماه برگزار می شود و طی آن صبای قم در دیداری خارج از خانه با تیم فولاد خوزستان دیدار می کند.



این مسابقه در شرایطی از ساعت 16 عصر روز شنبه بیست و ششم فروردین ماه در ورزشگاه تختی اهواز و به میزبانی تیم امید فولاد خوزستان برگزار می شود که صبای قم هم اکنون تیم هفتم و فولاد خوزستان تیم دوم لیگ برتر امید هستند.

