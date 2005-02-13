استان الانبار عراق كمترين شركت كننده را داشته است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، آمار منتشر شده ازسوي كميته عالي مستقل برگزاري انتخابات نشان مي دهد كه تنها 13 هزار و 893 نفر دراستان الانبار در انتخابات شركت كرده اند كه فقط دو درصد از راي دهندگان ثبت نام شده را تشكيل مي دهد.

گفتني است شهر فلوجه مركز حملات ضد آمريكايي و ناآرامي هاي اخير در اين استان و اقع است.

دراين انتخابات همچنين تنها سه هزار و 775 نفر در انتخابات شوراي استان الانبار به مركزيت شهر الرمادي شركت كردند

براساس آمار منتشره در استان نينوي كه اكثريت ساكنان آن را عربهاي سني تشكيل مي دهند، نسبت شركت كنندگان 17 درصد بوده است.

اين در حالي است كه نسبت مشاركت در استان صلاح الدين به مركزيت شهر تكريت زادگاه صدام رئيس جمهورسابق عراق، 25 درصد بوده است.