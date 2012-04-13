فرزام میرشکاری موسس «کتابخانه فاطمه‌ها» کوچکترین کتابخانه ایران واقع در روستای «دهکهان» از توابع شهرستان رودبار در جنوب استان کرمان، در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه تا کنون هنوز مسئولان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان به قول خود مبنی بر سرکشی به این کتابخانه و رسیدگی به آن عمل نکرده‌اند، گفت: من هم در رسانه‌ها خواندم که وعده پنجشنبه را به ما داده‌اند اما هنوز از حضور آنها خبری نشده است.

وی ادامه داد: پس از انتشار گزارش هفته گذشته، از سوی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمان به من زنگ زدند که بروم و چهار عدد کمد به منظور چینش کتاب‌ها تحویل بگیرم. حتی این کمدها را هم اداره کل برای ما نفرستاد و من با هزینه شخصی بالغ بر 90 هزار تومان از کرمان به رودبار منتقلشان کردم.

میرشکاری در پاسخ به سوالی درباره اهدای کتاب نیز گفت: از مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمان خواستیم که تعدادی کتاب مناسب به ما بدهد. او هم دستور داد از انبار اداره کل 200 کتاب به ما داده شود. به این محل که مراجعه کردیم به ما گفتند باید بگردید و خودتان از داخل انبار کتاب پیدا کنید اما فعلا وقت نداریم باشد برای دفعه بعدی که آمدید اینجا.

میرشکاری افزود: هراتفاقی که برای این کتابخانه در حال رخ دادن است تنها به واسطه نیت خیر مردم است. مثلا کتابداری بود که در 10 روز گذشته داوطلبانه از کرمان به محل کتابخانه فاطمه‌ها آمد و کتاب‌های کتابخانه را ساماندهی کرد اما به ما گفت قبل از آمدن به اینجا مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان او را خواسته و گفته که او هیچ هزینه‌ای را برای این کار وی تقبل نخواهد کرد و نباید هم از اداره او انتظاری داشت.

میرشکاری افزود: حضو یک کتابدار در کتابخانه ضروری است. با وضع موجود ما حتی حاضریم خودمان هم هزینه اقامت و فعالیت او را تقبل کنیم اما باید متخصص کتابداری از کرمان برای ما بفرستند که متاسفانه این کار را نمی‌کنند.

وی همچنین گفت: در همین هفته فردی به من زنگ زد که حاضر است یک نرم‌افزار پیشرفته کتابداری را به انتخاب خودمان از میان تولیدات شرکتش به کتابخانه هدیه کند اما من به او گفتم که ما متاسفانه اینجا رایانه‌ای نداریم که بتوانیم از این لطف شما بهره‌مند شویم.