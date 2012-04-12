حاضرم تیمم ببازد اما مساوی نکند/ پیشنهاد رشوه 150 میلیونی دادند تا صبا بازنده شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم فوتبال صبای قم در نشست خبری قبل از دیدار مقابل استقلال تهران که امروز پنجشنبه برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: این دیدار می‎تواند پراسترس، حساس و زیبا باشد.

وی تاکید کرد: دیدار برابر استقلال پراسترس است به این دلیل که نباید امتیاز از دست بدهیم، حساس است به این دلیل که وضعیت جدول شرایط خاصی دارد و زیبا خواهد بود به این دلیل که می‎خواهیم ارائه‌گر یک دیدار هجومی برابر یکدیگر باشیم.

سرمربی تیم صبای قم تیم خود را از نظر روحی و جسمانی آماده دانست و افزود: کاملا از لحاظ روحی، تاکتیکی و جسمانی آماده هستیم و هیچ مشکلی برای دیدار مقابل استقلال نخواهیم داشت.

وی نتیجه مساوی را تنها برای حریفان صبای قم رضایت بخش دانست و افزود: در این دیدار حاضرم ببازیم اما با مساوی از زمین خارج نشویم. ما فقط به دنبال کسب سه امتیاز هستیم و باید این دیدار را با پیروزی پشت سر بگذاریم.

ویسی عنوان کرد که تیمش برای دیدار برابر استقلال هیچ بازیکن محروم و مصدومی ندارد و با تمام قوا به میدان خواهد رفت.

سرمربی تیم صبای قم استقلال را یک تیم بزرگ خواند و یادآور شد: تیم استقلال را کاملا آنالیز کرده و با نقاط ضعف و قوت این تیم آشنا هستیم اگرچه معتقدم که استقلال و پرسپولیس آنالیز نمی‎خواهند. بازیکنان ما شرایط را درک می‎کنند و انگیزه بسیار بالایی برای حمله به دروازه استقلال دارند.

وی در پاسخ به این سئوال که "در صورت فراهم نشدن امکانات مورد نظرتان فصل آینده هم در قم خواهید ماند یا خیر؟"، گفت: متاسفانه در فوتبال ما دروغ گفتن مد شده است اما من رک و رو راست با شما صحبت می‌‎کنم و اعلام می‎کنم که اگر امکانات فراهم نشود در زیر گروه مربیگری خواهم کرد اما در صبا نخواهم ماند.

ویسی تاکید کرد: 15 بازیکن من 800 میلیون گرفته‎اند و این معادل پولی است که به یک بازیکن عراقی در کشور ما گرفته است.

وی گفت: تیم ما از شش سهمیه لیگ برتر تنها یک بازیکن گرفت اما 15 بازیکن از لیگ یک، دو و سه جذب کردیم و من صراحتا اعلام می‎کنم که کل بودجه پرداختی برای صبای قم 3 میلیارد و 400 میلیون است. با این شرایط من می‎گویم تیم نفت پدیده نیست بلکه صبای قم پدیده است که با تعدادی جوان بی نام و نشان در لیگ نتایج خوبی کسب کرده است.

سرمربی تیم صبای قم در پاسخ به این سئوال که "آیا در هفته‎های اخیر پیشنهاد رشوه به شما شده است و اینکه از شما خواسته شده بازی را ببازید یا مساوی کنید تا تیم حریف در آن دیدار به پیروزی برسد؟"، گفت: بله، یک بار یک فرد ناشناس با من تماس گرفت و از من خواست در قبال 150 میلیون تومان یک بازی را واگذار کنیم اما ما در آن بازی پیروز شدیم و توانستیم آن بازی را با یک برد قاطعانه به پایان برسانیم.

ویسی با بیان اینکه موضوع را به مسئولان باشگاه واگذار کرده و خواستار پیگیری آن شدم، گفت: نمی‎توانم نام آن شخص را بگویم چون وی را نمی‎شناسم. حتی اعتقاد دارم شاید وی می‎خواسته با این تماس مشکوک تمرکز من را به هم بریزد تا نتیجه مطلوب را کسب نکنم.

سرمربی تیم صبای قم با اصرار خبرنگاران مبنی بر اینکه این اتفاق در چه هفته‎ای و در مقابل کدام تیم رخ داد، تصریح کرد: تنها می‎توانم بگویم که در خانه حریف بازی داشتیم و آن بازی را پیروز شدیم.

وی تاکید کرد: متاسفانه در فوتبال ما اتفاقاتی می‎افتد که بسیار ناشایست است. من نه مدیر برنامه دارم نه با دلال‌ها و بعضی خبرنگاران در ارتباطم. اگر چه اعتقاد دارم تعدادی خبرنگار وجود دارد که با تمام وجودشان کار می‎کنند و نان حلال به منزل خود می‎برند اما متاسفانه عده‎ای نیز هستند که به دنبال زد و بند هستند.

ویسی گفت: من این موضوع را رسانه‎ای کردم تا تمام مسئولان فوتبال کشور بیشتر به فکر باشند و اجازه ندهند افرادی بیایند و فوتبال این مملکت را زیر سئوال ببرند.

سرمربی تیم صبای قم در پاسخ به این سوال که "چگونه باید این معضلات را از بین برد؟"، اظهارداشت: اول با وجدان خودمان بعد کار مسئولان. آیا می‎توانیم وقتی رشوه می‎گیریم شب را با آرامش پشت سر بگذارم. خداداد عزیز با من صحبت می‎کرد و گفت که متاسفانه این مسائل در لیگ یک بیداد می‎کند. بازیکنی که 150 میلیون می‌ارزد 300 میلیون قرارداد می‎بندد.

وی تاکید کرد: من بازیکن 500 میلیونی را برای صبا خط زدم و 10 بازیکن جوان با قیمت 40 میلیون گرفتم تا بتوانم هم آنان را بسازم و هم آنها یک فوتبال پاک برایم بازی کنند.

سرمربی تیم صبای قم یادآور شد: باید تعارف را کنار گذاشته و همه مربیان را به یک چشم ببینیم. نباید بین من، مظلومی، قلعه نویی و دنیزلی فرقی گذاشته شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: "دیوید بکام" با خودرو خود بیشتر از سرعت مجاز حرکت می‎کند و پلیس او را جریمه می‎کند اما خود من با 180 کیلومتر سرعت پلیس جلویم را می‎گیرد و تا مرا می‎بیند می‎گوید آقای ویسی بفرمایید! امیدوارم که قوانین برای همه به طور یکسان اجرا شود.