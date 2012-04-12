اصابت راکت به هواپیمای وزیر دفاع استرالیا/ دیدار دبیرکل ناتو با کرزای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، "استفان اسمیت"وزیر دفاع استرالیا از اصابت یک راکت به هواپیمای شخصی اش درپایگاه هوایی قندهار در افغانستان در روز سه شنبه خبر داد که برای گفتگو درباره خروج نظامیان از این کشور در سال 2004 به افغانستان سفر کرده بود.

اسمیت در ادامه تلاشهای خود برای کم اهمیت جلوه دادن این حادثه گفت: نمی خواهم این حادثه را بزرگ جلوه دهم، این حادثه هنگامی که در حال آماده شدن برای فرود بودیم، در فرودگاه قندهار روی داد.

خبر دیگر اینکه امروز پنجشنبه در پی انفجار یک بمب کنار جاده ای در ولایت هلمند در جنوب افغانستان دستکم دو کودک کشته و شش فرد دیگر زخمی شدند.

در پی برخورد یک اتومبیل با یک بمب کنار جاده ای در ساعت 9 صبح دو کودک بی گناه کشته و شش فرد دیگر زخمی شدند. طالبان هنوز مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته است.

همچنین "آندرس فوگ راسموسن" دبیرکل ناتو امروز پنجشنبه در سفر غیرمنتظره به افغانستان با "حامد کرزای" رئیس جمهوری و دیگر مقامات دولتی این کشور، "جان آلن" فرمانده ایساف و "سایمون گاس" نمایندده عالیرتبه غیرنظامیان ناتو در افغانستان دیدار می کند.

راسموسن در کنفرانس خبری مشترک با کرزای از واگذاری مسئولیت برقراری امنیت به نیروهای افغانی در پایان سال 2014 خبر داد.