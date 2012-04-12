هشدار بغداد به آنکارا درباره دیدار طارق الهاشمی از ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، "محمود عثمان" گفت: دولت عراق تلاش زیادی را برای فشار به ترکیه برای کم اهمیت کردن طارق الهاشمی و ممانعت از دیدار وی با مقامات عالی رتبه ترک آغاز کرده است.

وی افزود: روسای سه گانه عراق و رئیس شورای عالی قضایی باید قبل از بازگشت طارق الهاشمی به اقلیم کردستان عراق برای حل موضوع نشستی برگزار کنند تا درباره حل سیاسی و قضایی موضوع و انتقال وی به کرکوک برای محاکمه توافق کنند.

عضو ائتلاف کردستان عراق مجددا بیان کرد: بازگشت الهاشمی به اقلیم کردستان برای کردها زیانبار و به مشکلات موجود میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان می افزاید.