  1. بین الملل
۲۴ فروردین ۱۳۹۱، ۱۵:۱۱

محمود عثمان خبر داد؛

هشدار بغداد به آنکارا درباره دیدار طارق الهاشمی از ترکیه

هشدار بغداد به آنکارا درباره دیدار طارق الهاشمی از ترکیه

یکی از اعضای ائتلاف کردستان عراق از هشدار دولت کشورش به ترکیه برای ممانعت از دیدار طارق الهاشمی، معاون فراری رئیس جمهور عراق با مقامات عالی رتبه ترک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، "محمود عثمان" گفت: دولت عراق تلاش زیادی را برای فشار به ترکیه برای کم اهمیت کردن طارق الهاشمی و ممانعت از دیدار وی با مقامات عالی رتبه ترک آغاز کرده است.

وی افزود: روسای سه گانه عراق و رئیس شورای عالی قضایی باید قبل از بازگشت طارق الهاشمی به اقلیم کردستان عراق برای حل موضوع نشستی برگزار کنند تا درباره حل سیاسی و قضایی موضوع و انتقال وی به کرکوک برای محاکمه توافق کنند.

عضو ائتلاف کردستان عراق مجددا بیان کرد: بازگشت الهاشمی به اقلیم کردستان برای کردها زیانبار و به مشکلات موجود میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان می افزاید.

کد مطلب 1575298

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