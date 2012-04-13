نهایی شدن قرارداد تأمین برق و خرید ناوگان پروژه مونوریل قم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در جلسه شورای سازمان قطار شهری در خصوص بررسی روند پیشرفت پروژه مونوریل قم، اظهار داشت: فاز اول نخستین پروژه مونوریل کشور در قم به طول تقریبی 7 کیلومتر از ‏پارک سوار شمالی حرم مطهر حضرت معصومه(س) در حال اجرا است.



وی پروژه مونوریل را از جمله پروژه های کلیدی و جزء طرح های مهر ماندگار کشور عنوان کرد و افزود: برای تحقق اهداف مد نظر در برنامه زمانبندی، نیاز است تا کار با سرعت و جدیت ویژه ای پیگیری و اجرا شود.



عملیات ساخت ستون ها و سرستون های پروژه منوریل در مراحل پایان



استاندار قم از پیشرفت بالای پروژه تا اواخر فروردین امسال خبر داد و تصریح کرد: عملیات ساخت ستون ها و اجرای سرستون ها در مراحل پایانی قرار گرفته ضمن این که قرارداد مربوط به تامین برق و خرید تجهیزات و ناوگان نیز نهایی شده است.



وی با تاکید بر ضرورت همکاری جدی دستگاه های دست اندرکار این پروژه برای تسریع در اجرا و رفع موانع و مشکلات طرح گفت: برای بررسی روند پیشرفت طرح لازم است جلسات هیئت مدیره به صورت ثابت و هفتگی در محل معاونت عمرانی استانداری تشکیل شود.



لزوم ایجاد تونل مشترک تاسیسات انرژی در پروژه حرم - جمکران



استاندار قم بر لزوم ایجاد تونل مشترک برای عبور تاسیسات انرژی در پروژه حرم - جمکران تاکید کرد.



حجت الاسلام موسی پور در جلسه شورای سازمان توسعه و عمران قم پس از استماع گزارش پیشرفت پروژه حرم تا جمکران اظهار داشت: این محور یکی از محورهای مهم زیارتی و فرهنگی کشور است و باید هر چه سریعتر به بهره برداری برسد.



تاکید بر اتمام پروژه حرم - جمکران تا پایان امسال



وی به اهمیت اجرای سریع پروژه اشاره کرد و بیان داشت: لازم است مسئولان شهری همه توان و همت خود را به کار گیرند تا این طرح مهم و مورد نیاز عمران شهری حداکثر تا پایان امسال به سرانجام نهایی برسد.



استاندار قم با بیان این که بر اساس یک برنامه زمانبندی مشخص باید اجرای کامل سطح و مسیر اصلی طرح دیده شود، افزود: در این زمینه باید منابع و اعتبارات کافی و مورد نیاز برای پیشبرد به موقع و عملیاتی کردن برنامه ها پیش بینی شود.



وی یادآور شد: لازم است تا جلسات ثابت هفتگی هیئت مدیره برای رصد دقیق وضعیت پروژه و رفع موانع و مشکلات این طرح تشکیل شود.



موسی پور همچنین با اشاره به ضرورت پیش بینی دقیق نیازهای طرح، ایجاد تونل مشترک برای عبور تأسیسات انرژی را از جمله موارد ضروری در طرح خواند و گفت: با توجه به مزایای چنین امکاناتی، امکان اجرای این تونل با حداقل هزینه و بدون ایجاد خللی در سرعت و برنامه زمانبندی طرح مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.