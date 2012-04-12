بازیکنان تیم از انگیزه بالایی برخوردار هستند/ کسی دست ما را نگرفت

داوود مهابادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره شرایط تیم گهر زاگرس دورود در آستانه مسابقه حساس با تیم نیروی زمینی تهران اظهار داشت: خوشبختانه در حال حاضر شرایط تیم مطلوب و خوب است.

وی با بیان اینکه دو نفر از بازیکنان تیم مصدوم بودند، عنوان کرد: با اقدامات انجام شده این دو بازیکن نیز به تیم ملحق شده و در حال تمرین هستند.

سرمربی تیم گهر زاگرس دورود ادامه داد: تنها یک بازیکن مصدوم داریم که از ناحیه مچ پا دارای مشکل است که امیدواریم به دیدار با تیم نیروی زمینی تهران برسد.

مهابادی با تاکید براینکه در حال حاضر بازیکنان تیم از روحیه و انگیزه بالایی برای رویارویی با تیم نیروی زمینی تهران برخودار هستند، ادامه داد: امیدواریم که بازیکنان تیم بازی قابل قبولی را در این دیدار به نمایش بگذارند.

وی خواستار حمایت تماشاگران در دیدار تیم گهر زاگرس دورود در روز جمعه مقابل نیروی زمینی تهران شد و بیان داشت: مردم همواره در بازهای مختلف از دقیقه اول تا پایان بازی حمایت همه جانبه ای از تیم داشتند که قدردان این حمایت هستیم.

سرمربی تیم گهر زاگرس دورود با تاکید بر اینکه در دو بازی باقی مانده برای صعود به پلی آف با تمام انگیزه به میدان می روند، ابراز امیدواری کرد که این تیم به مرحله پلی آف راه پیدا کند.

مهابادی ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه یک امتیاز عقب هستیم امیدواریم که اتفاقات فوتبال هم به نفع ما باشد چرا که هر کدام از این بازیها حساسیت خاص خود را دارند.

وی با تاکید بر اینکه بازی با نیروی زمینی حساسیت بیشتری دارد، ادامه داد: امیدواریم در نیم ساعت اول این بازی به گل برسیم تا ادامه بازی را با تمرکز بیشتری ادامه دهیم.

سرمربی تیم گهر زاگرس دورود همچنین به بازی ماشین سازی تبریز و آلومنیوم هرمزگان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه الان بحث شرافت و وجدان مطرح است آنها هم قطعا به قواعد بازی جوانمردانه پایبند خواهند بود و با توجه به شناختی که از آقای میثاقیان دارم با تمام وجود طوری عمل خواهند کرد که عدالت و جوانمردی رعایت شود.

مهابادی همچنین از عدم حمایت مسئولان در آستانه این بازیهای مهم انتقاد کرد و گفت: متاسفانه جایی که دست نیاز دراز کردیم دست ما را نگرفتند.