بیش از 4 میلیون نفر ساعت در سال جهاداقتصادی در زنجان آموزش دیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم صیادی با اشاره به عملکرد یک سال گذشته این اداره‌کل از تحقق 100 درصدی آموزش‌های ارائه شده خبر داد و افزود: این اداره‌کل در سال جهاداقتصادی 25 هزار و 880 نفر دوره معادل 4 میلیون و 792 هزار و 967 نفر ساعت را در بخش دولتی آموزش داده است.

وی همچنین از ارائه بیش از 50 هزار نفر ساعت در پادگان‌های نظامی استان زنجان خبر داد و تصریح کرد: این آموزش‌ها با هدف افزایش مهارت‌های فنی و مهارتی سربازان و نیرو های کادر و در راستای زمینه‌سازی برای اشتغال برای سربازان پس از فراغت از خدمت ارائه شد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان ادامه داد:در سال گذشته با هدف افزایش اشتغال در روستاها، ارتقاء مهارت روستائیان، افزایش شاغلان در روستاها و تولیدات کشاورزی و توسعه آموزش‌های مهارتی و تشویق روستائیان فاقد مهارت جهت اشتغال و کارآفرینی در مناطق روستایی 653 هزار و 802 نفر ساعت به روستاییان فاقد مهارت آموزش‌های مهارتی ارائه شد.

صیادی با اشاره به کسب رتبه برتر کشوری در توسعه آموزش‌های روستایی با رشد 300 درصدی در سطح استان بر اهمیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در روستا‌ها تاکید کرد و افزود: فنی و حرفه‌ای باید به توسعه آموزش‌های روستایی بپردازد و برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات مورد‌نیاز را در این راستا انجام دهد.

وی با تاکید بر نقش آموزش‌های مهارتی در پیشگیری از جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی، تصریح کرد: درسال گذشته 122هزار و 892 نفر ساعت در زندان‌ها و ندامتگاه‌های استان خدمات آموزشی ارائه شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان افزود: با توجه به ضرورت تامین نیروی کار ماهر مورد نیاز صنایع استان، مراکز آموزشی این اداره‌کل توانسته‌اند 222 هزار و 885 نفر ساعت را در بخش آموزش در صنایع و بنگاه‌های اقتصادی مورد پوشش قرار دهند.

عضویت سه ورزشکار زنجانی در تیم‌ملی برای اعزام به رقابت‎های سنگنوردی قهرمانی آسیا

3 ورزشکار زنجانی برای اعزام به رقابت‎های سنگنوردی قهرمانی آسیا به عضویت تیم‌ملی درآمدند تا سنگنوردی زنجان نیز در همین ابتدای سال، گامی بلند در راستای ارتقاء جایگاه خود در کشور بردارد.

تیم‌ملی سنگنوردی ایران با 5 ورزشکار، اول اردیبهشت‌ماه امسال عازم رقابت‎های آسیایی که قرار است به مدت یک هفته در چین برگزار شود، خواهد شد که در این اعزام سه ورزشکار زنجانی به نام‎های داود رکابی، الناز رکابی و فرناز اسماعیل‌‌زاده به همراه حمید توزندجانی و ایمان احسانی‌فر از خراسان‌رضوی، تیم‌ملی را همراهی خواهند کرد.

در این رقابت‎ها، داود رکابی و الناز رکابی در رشه سرطناب، فرحناز اسماعیل‌زاده، حمید توزندجانی و ایمان احسانی‎فر در رشته سرعت به مصاف حریفان خود خواهند رفت. در رشته بلدرینگ نیز الناز رکابی علاوه بر رشته‎ سختی‌مسیر، نماینده سنگنوردی ایران در این بخش خواهد بود تا مقام قهرمانی خود در رقابت‎های بین‌المللی "مسترکاپ" را در مسابقات آسیایی نیز تکرار کند.

تیم زنجان که اواخر سال گذشته میزبان نخستین دوره مسابقات بین‌المللی سنگنوردی مسترکاپ بود، توانست عنوان نخست را در بخش بانوان از آن خود کند. داود رکابی، الناز رکابی و فرحناز اسماعیل‌زاده از مدال‌آوران زنجانی این دوره از مسابقات بودند که با نتایج خوب خود توانستند به اردوی تیم‌ملی راه یافته و به عضویت این تیم جهت اعزام به رقابت‌های آسیایی چین درآیند.