تبانی در فوتبال ما وجود دارد/ اتحاد و همدلی تنها راه مبارزه است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی در نشست خبری پیش از دیدار نفت تهران - شهرداری تبریز که بعدازظهر امروز پنجشنبه در محل سازمان لیگ برتر برگزار شد، اظهار داشت: بازی نفت - شهرداری برای هر دو تیم جای آزمون و خطا نیست. با توجه به شرایط موجود در جدول هم ما و هم شهرداری برای کسب سه امتیاز پا به میدان خواهیم گذاشت و تلاش می‌کنیم که با پیروزی در این دیدار هم نزدیک به کسب سهمیه در آسیا شویم و هم موقعیت خود را در جدول بهبود بخشیم.

وی شهرداری تبریز را یک تیم خوب و باتجربه خواند و افزود: مدیرروستا اگر چه از اواسط فصل به شهرداری پیوسته اما تمام تلاش خود را کرده است تا بتواند این تیم را به موفقیت برساند. من برای کادر فنی و بازیکنان تیم شهرداری احترام خاصی قائلم.

وی در ادامه افزود: ما پنج هفته فرصت داریم تا بتوانیم به آنچه که می‌خواهیم دست پیدا کنیم. متاسفانه در مقابل شاهین نتوانستیم نتیجه دلخواه را کسب کنیم اما تلاش می‌کنیم با شکست شهرداری تبریز روندی صعودی را در پیش بگیریم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران درخصوص محرومان و مصدومان تیم خود گفت: خوشبختانه برای این دیدار محروم نداریم اما با تمام احترامی که برای شما (خبرنگاران) قائلم، اجازه بدهید نام مصدومان تیم خود را عنوان نکنم.

وی در پاسخ به این سئوال که "نظر شما راجع به تبانی در فوتبال چیست و آیا به شما و بازیکنان‌تان چنین پیشنهادهایی شده است؟"، گفت: خدا را شکر می‌کنم که به ما پیشنهادی نشده اما مطمئنم چنین مسائلی در فوتبال ما وجود دارد. من تاسف می‌خورم یک عده انسان سودجو جوانان خام و بی تجربه ما را می‌خواهند از راه به در کنند و آنان را به جای پرداختن به ورزش سالم و الگوبرداری از بزرگان ورزش ما به راه زشت و ناپسند سوق دهند.

سرمربی تیم نفت تهران تاکید کرد: این حرکت یک حرکت غلط و خطاست و باید جلوی آن هرچه زودتر گرفته شود.

فرکی افزود: من همیشه به بازیکنان خود هشدار داده‌ام که مراقب افراد سودجو باشند و احساساتی عمل نکنند. از آنها خواسته‌ام اگر می‌خواهند به جایگاه بالایی در فوتبال و حتی به تیم ملی برسند از دسترنج و زحمت خودشان این کار را بکنند و اجازه ندهند افراد سودجو آنها را فریب داده و با یک اشتباه تمامی زحمات‌شان به باد برود.

وی تاکید کرد: در این خصوص باید نظارت ویژه‌ای انجام شود تا هر چه زودتر جلوی این مسائل گرفته شود.

فرکی در پاسخ به این سئوال که "آیا فدراسیون فوتبال در زمینه برخورد با تبانی و حواشی موجود در این رشته ورزشی توانسته عملکرد مثبتی داشته باشد و پیشنهاد شما در این خصوص چیست؟"، گفت: انجام این کار ساده نخواهد بود و سازمان لیگ، کمیته فرهنگی و منشور اخلاقی باید در این قضیه ورود کنند. این موضوع به همه مسئولان کشور مربوط است.

وی گفت: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که مسائل فرهنگی و دینی از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌دانیم که هر کس به راه نامشروع کشیده شود، گرفتار خواهد شد. مسئولان باید نیروهای خود را بسیج کنند و نظارت دقیقی داشته باشند و به بازی‌هایی که نتایج تاثیرگذاری خواهد داشت نگاهی ویژه داشته باشند.

سرمربی تیم نفت تهران افزود: در بعضی از مواقع خوب و با قدرت عمل نکردیم و این اتفاقات به دلیل همان با قدرت برخورد نکردن است. ما باید دست به دست هم دهیم تا این مشکلات ریشه کن شود.

وی در پایان تاکید کرد: امیدوارم برای ریشه کن شدن این مشکلات همه با هم متحد شده و با اتحاد و همدلی کاری کنیم تا مسئله تبانی دیگر در فوتبال ما وجود نداشته باشد.