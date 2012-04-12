"صبح مازندران" در شبکه تبرستان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صبح مازندران عنوان برنامه ترکیبی به کارگردانی حسین یوسفی و شهرام حبیب اللهی اقدم و تهیه کنندگی آرش رمضانی و حسین زارع است که با هدف اطلاع رسانی و آموزشی با موضوع اجتماعی در 60 برنامه 60 دقیقه ای با اجرای مرتضی عرب، داود فلاح و مجید عرب هر روز صبح به صورت زنده از سیمای شبکه تبرستان پخش می شود.



برنامه صبح مازندران با آیتم های متنوع نظیر موسیقی محلی، گزارش مستند، مشاغل سنتی، محله های قدیمی شهرها، هواشناسی، گزارش راهها و جاده ها، با مهمانان و کارشناسان حوزه های اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی، و دعوت از نخبگان و تولید کنندگان استانی در بخش صنعت، کشاورزی، پزشکی و آیتم های متنوع دیگر با محوریت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی مهمان خانه های مردم مازندران است.



نویسندگی این برنامه بر عهده رمضان کریمی نیا، آرش رمضانی، فرهاد بیژنی و داود فلاح بوده و شهریار رفیقی، داریوش طالبی و حسن غلامی تصویربرداری پرتابل و نورپردازی آن را برعهده دارند.

تصویربرداری داخل استودیو را تقی قاسم پور، فردین شیری، محمد رضا منفرد و مجید مشایخی فر انجام می دهند.

صدابرداران این برنامه زنده رجب صادقی، کاظم اسماعیلی، مهدی رازقی و نصرالله جمالی هستند. گزارشگران رقیه عالمی و رضا پهلوان، تدوینگران قاسم محمد پور و مهین فیروز جایی، دستیاران تهیه مجتبی خردمندی، فرزانه اسد اللهی، مریم آشتینه و مهدی ستایش، منشی صحنه ثمانه محمد پور و آناهید احمد نژاد و دستیاران فنی جمشید صادقی، حمید جمالی و جواد بریمانی هستند.