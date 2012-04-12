دیدار عصر امروز فوتسال میلاد تنکابن و مقاومت البرز برگزار نمی شود

مهرداد لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه مسئولان ورزشی تنکابن از حضور این تیم حمایت نکردند و بر خلاف انتظار نتوانستیم برای کسب سهمیه حضور لیگ دسته اول فوتسال کشور برنامه ریزی کنیم.

وی بیان داشت: هفته گذشته در شرایطی که بازیکنان خود را برای تمرین آماده می کردند، به دلیل بدهی های مکرر تیم که ناشی از خلف وعده های مکرر مسئولان، از انجام تمرین توسط مسوولان سالن ورزشی جلوگیری شد.

سرپرست تیم فوتبال میلاد تنکابن افزود: مشکلات فراوان تیم، ادامه کار را برای مسئولان تیم غیرممکن کرده و با توجه به شرایط فعلی، فروش تیم به خریداران را در دستور کار خود قرار داده و به رغم حضوری 10 ساله در فوتسال، برای همیشه از تیمداری خداحافظی می کنیم.

لطفی ادامه داد: امیدواریم مسئولان هیئت فوتبال مازندران از شرایط نامساعد این تیم باسابقه فوتسال استان اطلاع داشته باشند اما اطمینان داریم هیچ کدام از مشکلات غیرقابل تحمل تیم میلاد تنکابن، به گوش دست اندرکاران فوتبال مازندران نرسیده است

تیم فوتسال میلاد تنکابن که در هفته اول دسته دوم فوتسال کشور هفته گذشته در نکا، شهرداری این شهر را شکست داده بود، بر اساس برنامه عصر امروز باید مقابل تیم مقاومت البرز حاضر می شد که با اعلام کناره گیری بازیکنان از ادامه حضور در رقابتها ، این دیدار برگزار نمی شود.