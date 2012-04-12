البرزی، رئیس هیئت دو و میدانی خراسان شمالی شد

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مجمع انتخاباتی هیئت دو ومیدانی استان ظهر پنجشنبه با حضور رییس فدراسیون دو ومیدانی کشور برگزار و در پایان اسماعیل البرزی با کسب حداکثر آرا برای 4 سال به عنوان رییس هیئت دو و میدانی استان انتخاب شد.

ابوالقاسم داورزنی افزود: البرزی به عنوان تنها کاندیدای این هیئت با کسب 10 رای از مجموع 17 رای برای این سمت انتخاب شد.

وی با بیان اینکه ورزش دو و میدانی از جمله رشته‌های پایه محسوب می‌شود از راه اندازی پیست‌های دو و میدانی در بجنورد، شیروان و اسفراین در سال جاری خبر داد.

داورزنی بر توجه مدارس به این رشته ورزشی تاکید و ادامه داد: ورزش قهرمانی و پرورش افتخارآفرینان در هر رشته نیازمند کار پایه‌ای و تلاش از سنین پایین است.

یادآور می‌شود در این مراسم علاوه بر رئیس فدراسیون دو ومیدانی کشور و مدیرکل اداره ورزش و جوانان خراسان شمالی جمعی از مربیان و قهرمانان دو ومیدانی استان نیز حضور داشتند.

