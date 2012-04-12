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۲۴ فروردین ۱۳۹۱، ۱۶:۴۰

جلالی اعلام کرد:

سهل انگاری در هدفمندی یارانه ها تولید را به بیراهه می کشاند

سهل انگاری در هدفمندی یارانه ها تولید را به بیراهه می کشاند

فریدونکنار - خبرگزاری مهر: امام جمعه فریدونکنار گفت: سهل انگاری در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، سبب بیراهه کشانده شدن مقوله تولید در کشور می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمود جلالی ظهر پنجشنبه در جمع روسای ادارات شهرستان فریدونکنار افزود: ضعف سیاسی و اقتصادی موجب وابستگی اقتصادی، فکری، فرهنگی و نظامی می‌شود.

وی اظهار داشت: وابستگی با داشتن رابطه تفاوتهای زیادی دارد که یکی از بزرگ‌ ترین ضعف کشورها وابستگی به اجانب بوده و وابستگی اقتصادی از تمام امور بدتر است.

امام جمعه فریدونکنار تاکید کرد: باید در راستای منویات رهبر انقلاب، تولیدات ملی و داخلی را تقویت و از همه فرصت‌ها و منابع داخلی استفاده کنیم.

وی افزود: برای تحقق منویات مقام عظمی ولایت در حمایت از تولید ، سرمایه‌گذاران و کارگران باید تقویت شده و همه باید وارد صحنه شوند.

جلالی گفت: اگر در بحث هدفمندی یارانه ها سهل انگاری شود و بودجه این بخش از طریق صندوق توسعه ملی به‌صورت وام در بخش تولید ورود پیدا نکند موجب تعطیلی کارخانجات می‌شود.

وی تصریح کرد: باید با کارشناسی و سرمایه‌گذاران وام دریافتی را امر در تولید هزینه کرد و نه در بخش دیگر در اینصورت چنین کسی خائن است.
 

کد مطلب 1575352

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