سهل انگاری در هدفمندی یارانه ها تولید را به بیراهه می کشاند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمود جلالی ظهر پنجشنبه در جمع روسای ادارات شهرستان فریدونکنار افزود: ضعف سیاسی و اقتصادی موجب وابستگی اقتصادی، فکری، فرهنگی و نظامی می‌شود.



وی اظهار داشت: وابستگی با داشتن رابطه تفاوتهای زیادی دارد که یکی از بزرگ‌ ترین ضعف کشورها وابستگی به اجانب بوده و وابستگی اقتصادی از تمام امور بدتر است.



امام جمعه فریدونکنار تاکید کرد: باید در راستای منویات رهبر انقلاب، تولیدات ملی و داخلی را تقویت و از همه فرصت‌ها و منابع داخلی استفاده کنیم.



وی افزود: برای تحقق منویات مقام عظمی ولایت در حمایت از تولید ، سرمایه‌گذاران و کارگران باید تقویت شده و همه باید وارد صحنه شوند.



جلالی گفت: اگر در بحث هدفمندی یارانه ها سهل انگاری شود و بودجه این بخش از طریق صندوق توسعه ملی به‌صورت وام در بخش تولید ورود پیدا نکند موجب تعطیلی کارخانجات می‌شود.



وی تصریح کرد: باید با کارشناسی و سرمایه‌گذاران وام دریافتی را امر در تولید هزینه کرد و نه در بخش دیگر در اینصورت چنین کسی خائن است.

