آغاز ساخت آزمایشگاه دامپزشکی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مشکوه ظهر پنجشنبه در نشست خبری در بیرجند اظهارداشت: در سال گذشته برای بیماری های سل و تب مالت حدود پنج میلیارد تومان درسطح کشور به دامدارانی که مشمول بیمه نبودند پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه این مجموعه تنها در صورت کشتار توسط دامپزشکی اقدام به پرداخت غرامت میکند، افزود: در این راستا 75 درصد خسارت از محل اعتبارت جبران خسارت سازمان دامپزشکی پرداخت می شود.

ریشه کنی تب برفکی در سال2020

وی از اجرای برنامه حذف و ریشه کنی بیماری تب برفکی در سطح کشورهای منطقه تا سال 2020 خبر داد گفت: این برنامه با همکاری کشورهای منطقه در دستور کار قرار گرفته و برای ریشه کنی نیازمند فعالیت تمام کشورهای منطقه است.

مشکوه در خصوص بیماری تب کریمه کنگو نیز، اظهار داشت: یکی از بیماربی های است که 35 کشور جهان با آن مواجه بوده و برنامه های پیشگیری از جمله سم پاشیاماکن دامی در این راستا در دستور کار قرار دارد.

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور آموزش نیروهای دامپزشکی، بهره برداران دامپزشکی، وزارت بهداشت و جهادکشاورزی را از جمله بر نامه های کنترلی این بیماری ذکر کرد و بیان داشت: به طور میانگین 30 ساعت آموزش برای هر نفر در سال گذشته فراهم شده است.

وی درخصوص فعالیت های این سازمان اظهارداشت: حفظ سرمایه های دامی، امنیت بهداشت دام و مقابله با بیماری های دامی، تحقق امنیت غذایی از طریق تامین بهداشت فرآورده های دامی و ارتقاء بهداشت عمومی جامعه از طریق مراقبت و مبارزه با بیماری های قابل انتقال انسان و دام از جمله محورهای فعالیت این مجوعه در سطح کشور است.

مشکوه در خصوص برنامه های سال جاری،اظهار داشت: باتوجه به حسایست های وزرات بهداشت و جهاد کشاوزی تولید محصول کشاورزی سالم در دستور کار قراردارد.

وی با اشاره به اینکه این مجموعه در سال جاری در زمینه سلامت غذا و موادغذایی برنامه ریزی کرده است،‌ افزود: در این راستا موادغذایی از نظر باقی مانده های دارویی، فلزات سنگین، تشخیص سموم در فرآورده های دامی مختلف مورد بررسی قرار می گیرند.

مشکوه هدف از اجرای این برنامه را جلب اطمینان مصرف کنندگان محصولات کشاورزی در سطح کشور دانست وعنوان کرد: در این ارتباط نمونه برداری از فرآرده های دامی اعم از گوشت قرمز، سفید، ماهی تخم مرغ و شیر در سطح کشورانجام خواهد شد.

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور تولید محصولات ارگانیک را از دیگربرنامه های این مجموعه در سال جاری برشمرد و بیان کرد: در این راستا محصولات بدون استفاده از دارو و آنتی بیوتیک تولید و در اختیار مردم قرارمی گیرند.

وی به اهداف سفر به خراسان جنوبی اشاره کرد و ادامه داد: ارزیابی عملکرد دامپزشکی استان و بررسی عملکرد و پرو‍ژه های عمرانی استان از جمله اهداف این سفر بوده است.

آغاز عملیات اجرایی آزمایشگاه دامپزشکی استان در سالجاری

مشکوه از آغاز عملیات اجرایی آزمایشگاه دامپزشکی خراسان جنوبی در سال جاری خبر داد و گفت: این پرو‍ژه در دو فاز اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه هر فاز در یک هزار متر مربع اجرا خواهد شد، افزود: این پروژه از مصوبات سفر هیئت دولت به این استان بوده که احداث ساختمان این طرح باید از اعتبارات سفر تامین شود.

این مسئول با اشاره به اینکه تجهیزات و امکانات این آزمایشگاه نیز از محل اعتبارات ملی تامین خواهد شد، افزود: در این راستا بیش از 20میلیارد ریال برای تجهیز این آزمایشگاه پیش بینی شده است.

مشکوه انجام آزمایشات مولکولی را ازمهمترین ویژگی های این آزمایشگاه دانست و افزود: انجام تست فلزات سنگین، ذرات باقیمانده دارویی درمواد غذایی و.. در این آزمایشگاه انجام خواهد شد.

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور در پایان از 42 پست قرنطینه ای در مبادی مرزی ازطریق نیروی دریایی، زمینی و وهوایی خبر داد و یادآورشد: این مبادی درمرزهای خاکی، فردوگاه ها و بنادر فعال بوده و بر واردات گوشت نظارت دارند.