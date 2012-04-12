800 روحانی برای تبلیغ معارف دین در زندانهای کشور فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی ظهر پنجشنبه در افتتاح زندان جدید التاسیس ساری افزود: روحانیان مبلغ در زندانهای کشور در کلاسهای دینی، اخلاقی، آموزش فرهنگی و قرآن و در حوزه مشاوره های دینی درزندان فعالیت می کنند.

وی اظهار داشت: برگزاری نماز جماعت در همه زندانهای کشور، کلاس اخلاق، فرهنگی، آموزش قرآن، مهارت درمان و درمان معتادان از جمله برنامه های این سازمان در زندانهای کشور است.

وی افزود: زندان در جوامع بشری و حتی در جامعه اسلامی برای حفظ امنیت و آرامش یک امر ضروری محسوب می شود.

اسماعیلی با بیان اینکه وجود زندان در کشور یک امر ضروری تلقی می شود افزود: باید از این امکانات در حد معقول استفاده شود.

رئیس سازمان زندانهای کشور افزود: متولیان امور فرهنگی و اجتماعی، حوزه امنیتی و نظامی و قضایی تلاش دارند تا در عرصه پیشگیری از جرم و جنایت آمار زندانیان کاهش پیدا کند.

اسماعیلی گفت: از بین رفتن جرم وجنایت وعدم نبودن زندان در جوامه بشری محقق نخواهد شد.

وی، به اهداف زندان برای زندانیان در کشور اشاره کرد و افزود: زندان باید برای اصلاح وتربیت وبازدارنگی افراد برای جامعه مفید باشد.

اسماعیلی گفت:زندان احکام قضایی و اسلامی را درکشور اجرایی می کند.

وی بیان داشت:70 رشته ومهارت فنی در زندان های کشوربه زندانیان اموزش داده می شود وبه آنها گواهی مهارت داده می شود.

رئیس سازمان زندانهای کشور گفت: رسالت اصلی سازمان زندانها در حوزه تربیت، اصلاح، بازپروری و اصلاح تربیت زندانیان است.