ملاقات ماه و کیوان در شامگاه 27 فروردین

به گزارش خبرنگار مهر، در شامگاه روز یکشنبه 27 فروردین ماه پدیده مقارنه ماه و سیاره کیوان رخ می دهد. در این پدیده سیاره کیوان به نزدیکترین فاصله خود با ماه می رسد.

سیاره کیوان یا زحل پس از مشتری، دومین سیاره بزرگ منظومه شمسی و ششمین سیاره دور از خورشید است. یک روز کامل در زحل برابر 10 ساعت و 39 دقیقه در زمین است. از آنجایی که مدار استوایی زحل تقریبا مانند زمین است، از این رو در این سیاره نیز چهار فصل مشاهده می شود.



در آسمان شب زمین، زحل به دلیل اندازه بزرگ، دارای جوی درخشان است. زیبایی آسمان زحل به خاطر نوارهای روشن حلقه های اطراف آن و نیز به دلیل قمرهای زیاد آن است.



و جرم آسمانی ماه و زحل در ساعت 22:43 روز یکشنبه به وضعیت مقابله (Opposition) می رسند. پدیده مقارنه ها بهترین فرصت برای مشاهده و رصد اجرام آسمانی است.