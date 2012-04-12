اعتراض رحیمی به نحوه فروش بلیت در ورزشگاه فولادشهر

به گزارش خبرنگار مهر حواشی پیش از دیدار تیم های سپاهان و پرسپولیس تهران در چارچوب مسابقات هفته سی ای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور به شرح زیر است:

نزدیک به 12 هزار تماشاگر برای تماشای این دیدار به ورزشگاه فولادشهر آمده اند تا بازی را از نزدیک تماشا کنند.

درب های ورزشگاه فولادشهر اصفهان از ساعت 13 امروز باز شد و تماشاگران تیم سپاهان و تیم پرسپولیس از این ساعت وارد ورزشگاه فولادشهر اصفهان شدند.

صف های طولانی تهیه بلیت این دیدار در بیرون از ورزشگاه فولادشهر تشکیل شده و هواداران دو تیم برای خرید بلیت این بازی باید نزدیک به 2ساعت منتظر می ماندند.

بازیکنان دو تیم ساعت 15 و 30 دقیقه وارد ورزشگاه فولاد شهر شدند. با توجه به اینکه دو تیم به صورت همزمان وارد ورزشگاه شدند خوش و بش بازیکنان دو تیم با یکدیگر جالب بود. در این بین بازیکنانی نظیر حسین بادامکی ، نوری و کاظمیان خوش و بش جالب توجهی با جلال حسینی داشتند.

رحمان احمدی دروازه بان کنونی سپاهان و دروازه بان سابق تیم پرسپولیس پیش از آغاز بازی به طرف رختکن تیم پرسپولیس رفت و با بازیکنان تیم سابقش خوش و بش کرد.

ظرفیت ورزشگاه فولادشهر اصفهان یک ساعت مانده به آغاز بازی پر شد و پس از آن تماشاگران دو تیم مجبور شدند پشت دربهای بسته ورزشگاه فولادشهر منتظر بمانند.

یکی از طرفداران سپاهان پیش از آغاز بازی با بلندگویی که در دست داشت از تماشاگران تیمش خواست فقط به تشویق تیم خود بپردازند و از شعار دادن علیه تیم حریف یا درگیری و اغتشاش پرهیز کنند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان به محض ورود به ورزشگاه نسبت به تعداد اندک گیشه های فروش بلیت انتقاد کرده و خواستار افزایش تعداد این گیشه ها شد.