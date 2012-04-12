عراق خواستار همکاری شورای امنیت در زمینه خروج گروهک منافقین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراقی، "حامد البیاتی" نماینده دائم عراق در سازمان ملل در نشست ویژه عراق که دو روز قبل برگزار شد گفت: در نتیجه همکاری تیم سازمان ملل درعراق و تلاشهای "مارتین کوبلر" نماینده این سازمان در بغداد انتقال حدود 1200 نفر از اعضای گروهک منافقین از اردوگاه اشرف به مکانی دیگر محقق شده است.

وی افزود: دولت عراق از شورای امنیت خواسته که به آن برای انتقال این اعضا گروهک تروریستی به کشور دیگری به بغداد کمک کند.

البیاتی بیان کرد: عراق نمی تواند به اعضای این گروهک اجازه ادامه حضور در اراضی اش را بدهد زیرا قانون اساسی آن با حضور گروههای تروریستی در خاک این کشور و اقدام از اراضی عراق علیه کشورهای همسایه مخالف است.