احتمال حضور ایران در مناقصات نفتی هند/ صدور خدمات نفتی به اکوادر

هدایت الله خادمی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حضر دکل دریایی ایران خزر در پروژه حفاری چاه های نفتی ترکمنستان علاوه بر حفر چاه، ارائه خدمات جانبی حفاری را هم در دستور کار قرار داده است، گفت: علاوه بر این انجام عملیات حفاری بدون حادثه منجر به درخواست سایر کشورهای حاشیه دریای خزر برای دریافت خدمات صنعت حفاری ایران شده اند.

مدیر عامل شرکت حفاری شمال با اعلام اینکه در حال حاضر درخواستهای برای ارائه خدمات حفاری به شرکتهای نفتی در اکوادر، ونزوئلا و قزافستان وجود دارد، تصریح کرد: از سوی دیگر به زودی قصد داریم در برخی از مناقصات حفاری میادین نفت و گاز در هند حضور یابیم.

این مقام مسئول همچنین در خصوص توسعه خدمات جانبی حفاری چاه‌های نفت و گاز، اظهار داشت: در صنایع نفت جهان شرکتهای بزرگ حفاری معمولا یک یا چند سرویس خاص عملیات حفاری را ارائه می کنند.

وی یا اعلام اینکه شرکتهای نفتی آمریکایی در صنعت حفاری همچون نیبرز، هالیبرتون و شلمبرژ هر یک نوع خاصی از خدمات حفاری را ارائه می کنند، اظهار داشت: در حال حاضر شرکت حفاری هالیبرتون آمریکا خدمات و سرویس ویزه به جاه های نفت و گاز، نیبرز ارائه دکلهای حفاری خشکی و دریایی و شلمبرژ برخی از خدمات همچون نمودارگیری، حفاری انحرافی و سیمان کاری را به کارفرمایان ارائه می کنند.

خادمی با اعلام اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی شرایط تحریم موجب شد که شرکتهای حفاری داخلی به طور همزمان چندین سرویس حفاری ارائه کنند، تبیین کرد: بر این اساس شرکت حفاری شمال هم توسعه تمامی خدمات حفاری همچون حفاری انحرافی، سیمان و اسیدکاری چاهها، نمودارگیری و جداره گذاری چاه های نفت و گاز را در دستور کار قرار داده است.

وی با یادآوری اینکه در سه سال گذشته تاکنون این مجموعه نفتی بیش از 42 درصد سودآوری به همراه داشته است، تاکید کرد: هم اکنون هم با برنامه ریزی گسترده‌ای برای ارائه 17 خدمات متفاوت صنعت حفاری قصد داریم به یک شرکت بزرگ بین‌المللی در صنایع نفت و گاز جهان تبدیل شویم.