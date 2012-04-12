شش میلیون نوبت سر دام در خراسان جنوبی واکسینه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود قربان زاده ظهر پنجشنبه در نشست خبری اظهارداشت: بالغ بر شش میلیون و 129هزار و 233 نوبت سر واکسیناسیون دام و سایر بیماری های دامی علیه بیماریهای مشترک بین انسان و دام طی سال گذشته در استان انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه ازاین تعداد یک میلیون و 879 هزار و 78 نوبت سر واکسیناسیون دام جهت مقابله با بیماریهای مشترک انجام شده است، افزود: همچنین چهار میلیون و 250هزار و 115نوبت سر واکسیناسیون جهت مقابله با سایر بیماری های دامی انجام شده است.

قربان زاده درادامه از کسب رتبه دوم استان در آموزشهای ترویجی در سطح کشور خبر داد و گفت: این استان به لحاظ برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی به دامداران درسطح استانهای کشور موفق به کسب رتبه دوم کشوری شده است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته پنج دوره آموزشی برای دامداران و نیروهای دامپزشکی استان برگزار شده است، تصریح کرد: این آموزش ها نقش بسزایی در راستای معرفی سیاست ها و برنامه های دامپزشکی کشور داشته و اطلاعات نیروها را بروز رسانی می کند.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی خراسان جنوبی میانگین برگزاری آموزش برای هر فرد طی سال گذشته در استان را 15ساعت اعلام کرد و یادآور شد: دوره های آموزشی از هشت تا 30ساعت برای افراد مختلف متفاوت بوده است.