کاوش در محوطه باستانی فیروزکوه منافاتی با طرحهای توسعه اقتصادی ندارد

ابراهیم اکبری اظهار داشت: با توجه به قرار داشتن یکی از تپه های باستانی منطقه در محدوده فاز دوم توسعه شهرک صنعتی 'علیدره' فیروزکوه، بحث استعلام آن برای شرکت شهرکهای صنعتی تا تاریخ 18 اسفند سال 90 در دستور کار این نهاد قرار داشته است.

وی از آمادگی کامل اداره میراث فرهنگی برای انجام کاوش علمی در این تپه باستانی خبر داد و افزود: انجام این مهم به منزله روشن شدن وضعیت آن محوطه است و موجبات تسریع در اجرای مراحل توسعه این شهرک صنعتی را فراهم می کند.

این مسئول با اشاره به یافته های فرهنگی پراکنده شده در سطح این تپه، بیان داشت: قدمت این محوطه که حدود یک هکتار وسعت دارد به هزاره اول پیش از میلاد بر می گردد.

طرح توسعه کشاورزی افق دید جهاد در دماوند است

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دماوند، افق دید و تفکر جهاد کشاورزی شهرستان دماوند را طرح توسعه و احداث باغات در اراضی شیب دار که در راستای طرح توسعه کشاورزی مصوبه هیئت وزیران است عنوان کرد.

حمیدرضا خلیلی، گام نخست را برای تحقق این هدف واگذاری 80 هکتار از اراضی منطقه به تعاونی گل و گیاه دماوند با 130 عضو دانست که اکنون در حال آماده سازی زمین و چاله کنی هستند.

وی با اشاره به اینکه جهاد کشاورزی در صدد است تا نخستین شهرستانی باشد که کلنگ طرح توسعه کشاورزی را به زمین می زند، افزود: در اردیبهشت ماه نیز در 80 هکتار از اراضی این منطقه در "گندک" حدود 50 هزار اصله نهال گل محمدی و بادام دیم غرس می شود.

این مسئول همچنین از توزیع حدود 30 هزار اصله نهال پایه مالینگ در شهرستان دماوند در راستای طرح توسعه باغات خبر داد و گفت: جهاد کشاورزی آمادگی ارائه نهال درختان پایه مالینگ را به متقاضیان احداث باغات مدرن دارد.