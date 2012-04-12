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۲۴ فروردین ۱۳۹۱، ۱۷:۰۵

محمدزاده:

10 هزار دستاورد نوین پزشکی در گیلان به نمایش درآمد

10 هزار دستاورد نوین پزشکی در گیلان به نمایش درآمد

رشت - خبرگزاری مهر: معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از به نمایش در آمدن 10 هزار دستاورد نوین پزشکی در استان خبر داد.

جواد محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری هشتمین نمایشگاه دستاوردهای نوین پزشکی گیلان به مناسبت هفته سلامت اظهارداشت: در این نمایشگاه یافته علمی، تجهیزات پزشکی، بهداشتی، امداد و نجات و نرم افزارهای آموزشی در 55 غرفه عرضه شده است.

وی ادامه داد: علاقمندان می توانند ساعت 9 صبح تا 19 عصر از آثار این نمایشگاه در پارک قدس رشت دیدن کنند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و دبیر نمایشگاه همچنین به هفته سلامت اشاره کرد و گفت: سلامت، زیربنای توسعه و انسان سالم رکن اساسی دستیابی به توسعه پایدار و همه جانبه است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه هفته سلامت فقط یک امر نمادین نیست، یادآورشد: دراین هفته تمامی دست اندرکاران و مسئولان ذیربط با برگزاری نشستها، سخنرانیها و برنامه های مختلف برای اقشار و گروههای گوناگون، افکار عمومی را متوجه ارزش و اهمیت بحث سلامت می کنند.

 18 تا 24 فروردین ماه هفته سلامت نامگذاری شده است.

کد مطلب 1575396

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