پیشرفته ترین سنگ شکن برون اندامی کلیه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سنگ شکن برون اندامی سنگ کلیه عصر پنجشنبه با حضور وزیر بهداشت و درمان در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس افتتاح شد.

این سنگ شکن با هزینه ای بالغ بر 8 میلیارد و 500 میلیون ریال خریداری شده که در مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس به بهره برداری رسید که بیماران می توانند از خدمات این بخش بهره مند شوند.

این دستگاه نخستین دستگاه پیشرفته در کشور است به طوری که بدون بیهوشی و با دقت بسیار بالا بدون عمل باز و به طور سرپایی قابلیت از بین بردن سنگ‌های کلیه بیماران را دارد.

این دستگاه در راستای مشخص ‌سازی محل دقیق سنگ در مجاری ادراری به طور همزمان از امواج سونوگرافی و ایکس ری استفاده می‌کند و پس از ردیابی سنگ به وسیله تکنولوژی چی پی اس، اقدام به شکستن سنگ می‌کند.