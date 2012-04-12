لیلا جلالی منفرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مقاله خود در ارتباط با مرور نظام مند مطالعات منتشر شده در زمینهای اپیدمیولوژی توکسوپلاسموز در ایران افزود: در ایران نیز با توجه به گستردگی کشور و تنوع آب و هوا، سطح اجتماعی، فرهنگی و رفتارهای مربوط به تغذیه به نظر میرسد شیوع و خطر بیماری در نقاط مختلف کشور متفاوت باشد.
وی بیان داشت: پژوهشهای انجام شده از گذشته نیز حاکی از وجود تفاو تهایی در میزان شیوع این انگل در مناطق مختلف کشور است ولی تاکنون مطالعهای جامع که شیوع ابتلا به توکسوپلاسموز در کل کشور و خطر بروز بیماریهای مربوط به آن در افراد مبتلا به نقص ایمنی و زنان باردار و میزان آلودگی مواد غذایی مصرفی انسانها در مناطق مختلف را بررسی کند، انجام نشده است.
عضو مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه روزانه میلیونها اووسیت از طریق مدفوع سبب آلوده شدن آب، سبزیجات و دیگر مواد غذایی میزبانان واسطه که شامل انسان و حیوانات خونگرم است، میشوند، تصریح کرد: ابتلای گربهها در ایران به عفونت توکسوپلاسموز بیشتر از مقادیر جهانی گزارش شده و بیشترین گوشتهای آلوده به کیست انگل به ترتیب مربوط به گوسفند، بز، مرغ و گاو بود.
وی افزود: در این مطالعه به مرور مطالعاتی که در زمینه توکسوپلاسموز در ایران انجام شده بودند و گروه هدف نماینده گروه خاصی از جامعه بود، پرداخته شد.
جلالی منفرد با اشاره به اینکه خطر عمده آن متوجه بیماران مبتلا به نقص ایمنی و نوزادان متولد شده از مادران دارای عفونت اولیه در طی حاملگی است، ادامه داد: به تازگی در مطالعات متعددی ارتباط بین ابتلا به این عفونت و بروز بیماریهای روانپزشکی به ویژه اسکیزوفرنی نیز مطرح شده است.
وی با بیان اینکه عوامل متعددی در افزایش شیوع بیماری در جامعه مؤثر دانسته شده اند که سن، وضعیت آب وهوایی، عادات و رفتارهای مربوط به تغذیه، میزان تماس با خاک و یا گربه، شغل، جنس و سطح تحصیلات از این عوامل است، اضافه کرد: در مورد وضعیت آب و هوا هر عاملی که بتواند تبدیل شدن تخم انگل دفع شده از گربه را تسهیل کند و بقای آن در محیط را افزایش دهد سبب افزایش شیوع انگل در انسان میشود.
جلالی منفرد گفت: آب و هوای معتدل سبب بیماریزا شدن راحتتر تخم انگل میشود و رطوبت بالای محیط بقای ویروس در محیط را افزایش میدهد.
وی با اشاره به اینکه انسان از طریق خوردن آب یا غذای آلوده به اووسیت و یا گوشت خوب پخته نشد ه آلوده به کیست به این انگل آلوده میشود، اظهار داشت: اکثر افراد دارای سیستم ایمنی کارآمد پس از ابتلا به این پارازیت بدون علامت است و تنها آزمایشهای سرولوژی مثبت آنها نشانه ابتلای آنها است.
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