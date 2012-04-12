عفیفه عالم موضوع دومین کنگره فاطمه‌ شناسی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام حمیدرضا صادق‌زاده عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از سه ماه گذشته فراخوان این کنگره اعلام شده و از تمامی نخبگان و مسئولان و اساتید صاحب نظر و اقشار فرهیخته برای شرکت در این کنگره دعوت ‌شده است.

وی با اشاره به اینکه تا آخر اردیبهشت ماه آخرین فرصت ارسال آثار است، تصریح کرد: مقاله‌ با موضوع عفاف از دیدگاه عفیفه عالم و انشانویسی برای دانش ‌آموزان و مسابقه وبلاگ ‌نویسی از جمله مواردی است که در این کنگره به آن پرداخته می‌شود.

دبیر کنگره فاطم ه‌شناسی عفاف را یک موضوع کلی در سیره حضرت زهرا (س) دانست و تاکید کرد: عفاف تنها مربوط به پوشش نمی‌شود بلکه موردی است که باید در زمینه اقتصاد و اجتماع و موارد دیگر نیز آن را رعایت کرد.

وی اظهار داشت: سال گذشته نخستین کنگره فاطمه ‌شناسی با عنوان دردانه هستی در سطح کشوری برگزار شد که توانست بسیار موفق هم عمل کند.

صادق‌زاده با اشاره به اینکه در صدد برگزاری دومین دوره این کنگره در سطح بین‌المللی هستیم، بیان داشت: با راه‌ اندازی کنگره مجازی در فضای سایبری برای نخستین بار بیشترین بهره‌برداری را از این کنگره می توان انجام داد.

وی تصریح کرد: شناسایی یکی از ابعاد حضرت زهرا (س) در حیطه عفاف، تخصصی شدن موضوع عفاف و حیا در سیره حضرت زهرا (س) و معرفی عفیفه عالم در سطح بین‌المللی از اهداف برگزاری کنگره فاطمه‌ شناسی است.

مدیر موسسه تخصصی دینی امام مبین گفت: در سال گذشته بیش از 423 اثر در قسمت مقاله، دو هزار اثر در انشانویسی دریافت و بیش از 10 هزار نفر در بخش مسابقه شرکت داشتند.