داروی سالمندان بر اساس وزن آنها تجویز شود

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید نجفیان ظهر پنج شنبه در همایش تجویز منطقی دارو در سالمندان با اشاره به اینکه با افزایش سن اندازه بدن کوچک شده و در نتیجه میزان آب در بدن تغییر می کند، افزود: این تغییرات بیشتر در زنان آسیایی و اروپایی و در سنین 75 تا 80 سال رخ میدهد.
وی با بیان اینکه با افزایش سالیانه سن، 10 درصد از فعالیت های ارگان های بدن به ویژه کلیه ها کم میشود، اظهار داشت: در این حالت پزشک باید به وضعیت کراتین بدن بیمار توجه داشته و نرمال بودن آن را دلیلی بر وضعیت مطلوب بدنی قلمداد نکند.
این فوق تخصص قلب و عروق ادامه داد: در واقع با افزایش سن، غلظت دارو در بدن افزایش مییابد و باید در این سنین دارو را بر اساس وزن بیمار تجویز کرد.
وی به داروهای خونریزی دهنده اشاره کرد و اضافه کرد: این داروها نیز باید بر اساس سن، مؤنث بودن، وزن، فشارخون بالا و سابقه بیماری به فرد تجویز شود.
نجفیان بیان داشت: در حال حاضر مادهای به نام systatin شناسایی شده که میزان عملکرد کلیه را سریعتر از کراتین نشان میدهد، اما در حال حاضر به صورت روتین استفاده نمیشود.
وی با بیان اینکه در مورد کبد فرمول خاصی برای تجویز دارو موجود نیست، تصریح کرد: دارو در این زمان بر اساس سن، مسائل ژنتیکی، محیط و آنزیمهای موجود در بدن فرد موجب کاهش یا افزایش عملکرد کبد میشود.
استادیار قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه با افزایش سن متابولیسم دارو در بدن کاهش یافته در نتیجه میزان تجویز دارو به بیمار کم میشود، تاکید کرد: برای این کار دارو درمانی را از مرحله کم آغاز کرده و به تدریج میزان دوز دارو را افزایش میدهیم.
وی در مورد مصرف وارفارین در سالمندان، بیان داشت: وارفارین در بدن از آنزیم سیتوکروم آنالیز میشود و میزان تجویز آن در افراد متفاوت است، این دارو باید در سالمند بین 2 تا 5 میلیگرم تجویز شود.
نجفیان با اشاره به داروی clopidogel که در بیماران قلبی استفاده میشود، اظهار داشت: این دارو توسط آنزیم سیتوکرون فعال میشود که این آنزیم نیز با افزایش سن اثرات به نسبت کمتری را ایجاد میکند.
وی در مورد داروی هیدروکلروتیازید، گفت: این دارو برای بیماران مبتلا به فشارخون تجویز میشود که با گذشت یک ماه از نخستین مصرف اثر خود را نشان میدهد.
این متخصص قلب و عروق با بیان اینکه حدود پنج درصد افراد به دلیل عوارض دارویی در بیمارستانها بستری میشوند، افزود: در این بین بیماران قلبی و عروقی بیشترین میزان بستری را به خود اختصاص میدهند.
وی با اشاره به اینکه داروهایی که سبب افزایش آب و نمک بدن میشود با داروهای قلبی و فشار خون تداخل ایجاد میکند، تصریح کرد: مصرف همزمان این دارو با داروهای فشار خون موجب خنثی شدن اثر داروی فشار میشود.
نظر شما