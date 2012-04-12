رفع مشکلات حوزه آموزش و پرورش در اولویت کاری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی نعمت زاده عصر پنجشنبه در نشست مشترک اعضای شورای آموزش و پرورش این شهرستان با معرفی آموزش و پرورش به عنوان محرک اصلی تحولات تاثیرگذار در بخش های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه اظهار داشت: تعامل تمام دستگاه های دولتی برای روان سازی مراحل مختلف تحقق برنامه ریزی های حوزه نظام آموزش و پرورش باید بیش از گذشته مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت قانونمندتر سازی رشته های ارتباطی مدیران و اولیای مدارس با واحدهای مختلف مراکز اداری آموزش و پرورش افزود: تمام سرمایه گذاری های انجام شده در حوزه آموزش و پرورش باید منجر به تعالی شاخص های تحول آفرین علمی و تربیتی شود.

نعمت زاده با بیان اینکه مجموعه عوارض شهری و صنعتی باید به شکل هدفمند در نظام آموزشی و پرورشی جامعه ترزیق شود، گفت: محتوایی کردن اوقات آموزشی و تربیتی دانش آموزان مدارس و نیز استفاده از نیروهای انسانی کارآمد و تاثیرگذار در شکل حقیقی نظام آموزش و پرورش از اصول مهمی است که همواره باید مد نظر مسئولان باشد.

امام جمعه مرند همچنین با اشاره به فراگیرسازی مجموعه وظایف 20گانه شورای آموزش و پرورش و همگام سازی عملکرد مدیران و انجمن اولیای مدارس با مجموعه اهداف برنامه ریزی، اجرایی و نظارتی اعضای آن شورا، افزود: اصول مدیریتی، نظارتی و تصمیم گیری شورای آموزش و پرورش باید از نهایت نیروی کاربردی و تاثیرگذار کامل برخوردار باشد.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن مصوبه جدید ستاد هدفمندسازی یارانه های دولت برای تقلیل میزان تعرفه حامل های انژری مدارس و مراکز آموزشی، اظهار داشت: مسئولان نباید به بهانه عدم تمکین فعلی مدارس در پرداخت وجه قبوض مصرف حامل های انرژی مدارس و مراکز آموزشی نسبت به وصول آنها پیشگامی و اصرار کنند.

نعمت زاده بر معادل سازی تعرفه ویژه کلاس های تقویتی دانش آموزان مقاطع راهنمایی و ابتدایی تاکید کرد و گفت: ارتقابخشی برنامه های آموزشی کلاس های تقویتی و بهبود شاخص های علمی و بازده آموزشی آنها باید در دستور کاری مسئولان اداره کننده و برنامه ریز این کلاس ها باشد.