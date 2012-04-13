لزوم مراقب از بیماری فاویسم در گیلان/ تنها درمان بیماران تالاسمی تزریق خون مکرر

علی داودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این بیماری که در فصل بهار در استان شیوع پیدا می کند رابطه مستقیمی با باقلای محلی (رشتی) دارد.
مدیرکل انتقال خون گیلان در ادامه با بیان اینکه با اهدای اندکی از خون می توان طراوت زندگی را به بیماران تالاسمی هدیه کرد، افزود: تالاسمی یک بیماری ارثی خونی است که در بسیاری از کشورها به ویژه نواحی مدیترانه، خاورمیانه و آسیا مشاهده می شود.
وی اظهارداشت: نوع شدید تالاسمی که " ماژور" نام دارد، ژن مربوط به بیماری از پدر و مادر به فرزند منتقل می شود.
وی گفت: در تالاسمی ماژور گلبولهای قرمز خون ناهنجار و غیر طبیعی هستند و عمر معمولی 120 روزه خود را طی نکرده و خیلی زود در مراحل ابتدایی تشکیل در مغز استخوان و یا پس از آن در طحال منهدم و فرد دچار کم خونی و رنگ پریدگی می شود.
داودی اظهارداشت: تنها درمان این بیماران تزریق خون مکرر یعنی هر سه تا چهار هفته یکبار و استفاده از پمپ دسفرال برای کاهش آهن اضافی در بدن که بدنبال تزریق خونهای مکرر پیش می آید، است.
وی ادامه داد: چنانچه این گونه افراد بین یک تا هشت سالگی خون دریافت ندارند از بین خواهند رفت.
