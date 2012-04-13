لزوم مراقب از بیماری فاویسم در گیلان/ تنها درمان بیماران تالاسمی تزریق خون مکرر

علی داودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این بیماری که در فصل بهار در استان شیوع پیدا می کند رابطه مستقیمی با باقلای محلی (رشتی) دارد.

وی اظهارداشت: این بیماری بیشتر در جنس مذکر بروز می کند در جنس مونث هم به عنوان حامل بیماری محسوب می شود.

مدیرکل انتقال خون گیلان گفت هنوز مشخص نیست که چرا کودکان فاویسمی به باقلاهایی که در طول سال از جنوب وارد بازار می شود واکنش نشان نمی دهند اما به باقلای محلی (رشتی) واکنش نشان می دهند و مطالعات خاصی در این زمینه وجود ندارد.

وی با اعلام اینکه بیماری فاویسم یک بیماری مناطق مدیترانه ای است و بیشتر در گیلان از 15 فروردین تا 15 خرداد ماه هرسال به دنبال ورود باقلای محلی در بازارهای استان و حتی کشت این باقلا بروز می کند، افزود: در این مدت مصرف خون و فرآورده های خونی نیز در استان افزایش می یابد.

داودی همچنین در پاسخ به این پرسش که "انتقال خون در زمینه تامین خون مورد نیاز بیماران فاویسمی مشکل ندارد" ادامه داد: معمولا سه تا پنج روز خون مورد نیاز استان تامین بوده و گیلانی ها همیشه یاور انتقال خون هستند.

وی یادآور شد: علائم این بیماری بیشتر به ‌صورت کم‌ خونی شدید، اسهال و استفراغ، تهوع، زردی سفیده چشم، زردی پوست و خونی شدن رنگ ادرار است.



مدیرکل انتقال خون گیلان در ادامه با بیان اینکه با اهدای اندکی از خون می توان طراوت زندگی را به بیماران تالاسمی هدیه کرد، افزود: تالاسمی یک بیماری ارثی خونی است که در بسیاری از کشورها به ویژه نواحی مدیترانه، خاورمیانه و آسیا مشاهده می شود.

وی اظهارداشت: نوع شدید تالاسمی که " ماژور" نام دارد، ژن مربوط به بیماری از پدر و مادر به فرزند منتقل می شود.

وی گفت: در تالاسمی ماژور گلبولهای قرمز خون ناهنجار و غیر طبیعی هستند و عمر معمولی 120 روزه خود را طی نکرده و خیلی زود در مراحل ابتدایی تشکیل در مغز استخوان و یا پس از آن در طحال منهدم و فرد دچار کم خونی و رنگ پریدگی می شود.

داودی اظهارداشت: تنها درمان این بیماران تزریق خون مکرر یعنی هر سه تا چهار هفته یکبار و استفاده از پمپ دسفرال برای کاهش آهن اضافی در بدن که بدنبال تزریق خونهای مکرر پیش می آید، است.

وی ادامه داد: چنانچه این گونه افراد بین یک تا هشت سالگی خون دریافت ندارند از بین خواهند رفت.