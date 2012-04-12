مسئولان در مسیر توسعه از ظرفیت مشارکت مردم استفاده حداکثری کنند

محمود چمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حمایت مدبرانه از سرمایه گذاران بخش خصوصی فعال در مناطق شهری و روستایی همچنان در اولویت کاری اعضای کمیته برنامه ریزی و شورای اداری شهرستان تبریز است.

وی افزود: در همین راستا سعی می شود جایگاه ویژه این موضوع در تسریع اصولی توسعه و عمران و آبادانی مناطق به صورت هدفمند مورد حمایت های لازم اداری قرار بگیرد.

وی اظهار داشت: اقدام دولت در شناسایی نیازمندی های عمومی و اولویت دار ساکنین مناطق مختلف شهری و روستایی و توزیع عادلانه ثروت ملی و منابع درآمدی در مسیر آبادانی و عمران روزافزون آن مناطق دورنمای روشنی را برای بالندگی اجتماعی و اقتصادی کشور ترسیم کرده است.

چمنی همچنین یادآور شد: با شناسایی دقیق منابع قابل سرمایه گذاری و معرفی قانونمند بسترهای سرمایه آور مناطق مختلف شهری و روستایی در حال حاضر تحولات زیربنایی مهمی در توسعه و آبادنی هر چه بهتر کلانشهر تبریز انجام پذیرفته است.

فرماندار تبریز با اشاره به اجرایی شدن موفقیت آمیز قانون هدفمندسازی یارانه ها و تولد شرایط جدید معیشتی امیدوار کننده در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور، افزود: حاکمیت بخشی منطقی به اصل مهم صرفه جویی و برخورداری عادلانه آحاد مختلف مردم از برکات منابع و ثروتهای ملی کشور نوید بزرگ اجرای هدفمندسازی یارانه هاست که با گسترده شدن شعاع عملیاتی آن و ارائه منظم بسته های حمایتی مربوطه شرایط لازم برای بالندگی و پویایی همه جانبه فراهم خواهد شد.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت حفظ و تقویت قانونمند سطح روابط اداری بخشداران، شهرداران و دهیاران فعال در مناطق مختلف کلانشهر تبریز با اقشار مختلف مردم، یادآور شد: خدمت بی منت به مردم و تلاش برای برآورده سازی مطالبات دیرینه آنها زمینه ساز افزایش میزان مشارکت های سازنده اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه خواهد بود.

فرماندار تبریز اهتمام ویژه دولت در حذف فاصله های چندین ساله بین مسئولان دستگاه های دولتی و آحاد مختلف مردم را یادآور شد و گفت: ایجاد فرصت های یکسان سرمایه گذاری و نیز توزیع عادلانه سهم یارانه های ملی از اولویت های مهم کاری دولت است که در نتیجه اجرای آن روند شکوفایی مجموعه ظرفیت های منطقه ای، استانی و کشوری نیز از مطلوبیت همگانی برخوردار خواهد بود.

چمنی با بیان اینکه در حال حاضر ارتقای جایگاه نظام اداری کلانشهر تبریز مورد توجه ویژه قرار گرفته است، گفت: در سال حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی جایگاه اقتصادی کلانشهر تبریز باید به صورت قانونمند ارتقا یابد و مورد حمایت قرار گیرد.