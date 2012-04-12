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۲۴ فروردین ۱۳۹۱، ۱۷:۴۳

محمدی زاده در گفتگو با مهر:

55 درصد ریزگردها از کشور عراق است/ رفع آلاینده های هرمزگان تا پایان امسال

55 درصد ریزگردها از کشور عراق است/ رفع آلاینده های هرمزگان تا پایان امسال

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان محیط زیست کشور اعلام کرد: از 31 استان کشور 21 استان متاثر از ریزگردهای است که منشا آنها در کشورهای خارجی همچون عراق است.

محمد جواد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت : به جز ریزگردها، آلاینده خطرناک تری در هرمزگان وجود ندارد و سال گذشته 24 روز در هرمزگان ریزگرد و جود داشت که منشا آنها کشورهای عراق، سوریه، اردن، عربستان و کویت بوده است.

وی برای جلوگیری از این ریزگردها به دو اقدام تثبیت شنهای روان و مالچ پاشی و انجام فعالیتهای بیولوژیک اشاره کرد و افزود: با کشور عراق توافق شده است که تا 5 سال آینده یک میلیون هکتار از اراضی این کشور مالچ پاشی و فعالیتهای بیولوژیک انجام شود.

محمدی افزود: برای اجرای این طرح یک میلیارد و 200 میلیون دلار در نظر گرفته شده است که باید عراق به جمهوری اسلامی ایران پرداخت کند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مهندسی، طراحی و اجرای این پروژه بر عهده کشور است تاکنون 45 میلیون دلار از کشور عراق دریافت شده است.

رفع آلاینده های هرمزگان تا پایان امسال

محمدی زاده تصریح کرد: در سال 89 تعداد 9 واحد آلاینده در هرمزگان وجود داشت که در سال 90 پنج واحد رفع آلایندگی شد و در حال حاضر چهار واحد آلاینده در استان وجود دارد.

وی با اظهار اینکه تا پایان سال تمام واحدهای آلاینده در استان رفع آلایندگی می شود، افزود: در حال حاضر نگرانی ها عمدتا مربوط به فولاد جنوب و نیروگاه بندرعباس است.

محمدی زاده عنوان کرد: متاسفانه سوخت نیروگاه بندرعباس مازوت و گازوئیل است و سعی خواهد شد با مذاکراتی که با مسئولان انجام خواهد شد خوراک اصلی نیروگاه از گاز تامین شود.

کد مطلب 1575431

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