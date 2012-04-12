کارگاه تراش صدف در بندرعباس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن موسوی که همزمان با دور چهارم سفر استانی هیات دولت به هرمزگان سفر کرده است، عصر پنجشنبه با حضور در ساختمان معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این استان کارگاه مذکور را افتتاح کرد.
وی در حاشیه افتتاح و بازدید از این کارگاه خواستار تقویت و توسعه کارگاههای تراش صدف و سنگهای قیمتی در استان هرمزگان شد.
معاون رئیسجمهور با اشاره به ارزش مالی صادرات سنگهای قیمتی و صدف گفت: با تقویت و گسترش کارگاههای تراش صدف، علاوه بر ایجاد اشتغال در استان، میتوان به افزایش حجم صادرات صنایع دستی آن نیز کمک کرد.
هماکنون در این کارگاه تراش صدف 15 هنرجو فعال هستند که 375 ساعت آموزش دوره مقدماتی را پشت سر گذاشته و در حال حاضر در حال گذراندن دوره آموزشی پیشرفتهاند.
تجارت سنگهای قیمتی سالانه در دنیا 600 میلیارد دلار است و ارزش افزوده آن نیز سالانه بین 300 تا 500 درصد است.
توسعه و تقویت کارگاههای تراش صدف و سنگهای قیمتی میتواند به افزایش حجم اشتغال خانگی کمک فراوانی بکند.
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