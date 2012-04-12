بودجه شهرداری گرگان 23 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین عصر پنجشنبه در مراسم ابلاغ بودجه سال 91شهرداری گرگان و سازمان های تابعه در صحن شورای اسلامی شهر گرگان گفت: درسال 90 بودجه شهرداری گرگان 650 میلیارد ریال بوده است و در سال 91 با رشد 23 درصدی به 801 میلیارد ریال رسیده است.

وی افزود: از بودجه 801 میلیارد ریالی شهرداری گرگان 42 درصد ان در بخش جاری و 58 درصد در بخش عمرانی هزینه خواهد شد.

گرزین با اشاره به برخی فعالیت های شهرداری گرگان در سال 90 گفت: سال 90 برای شهرداری گرگان سال خوبی بود وگامهای بزرگی نیز در امور شهری برداشته شد .

وی ادامه داد:افتتاح المان میدان بسیج، آغاز به کار تقاطع غیر هم سطح، توسعه فضای سبز و احداث سالن های ورزشی از مهمترین فعالیت های شهرداری گرگان در سال 90 بوده است.

گرزین تصریح کرد: گرگان به عنوان یک کلان شهر نیاز های خاص خود را دارد و برای برطرف سازی این نیاز ها می توان از افزایش سهم شهرداری از جرایم راهنمایی و رانندگی، کمک برای به ثمر رساندن فرهنگسراها و احداث هرچه سریعتر کمربندی گرگان استفاده کرد.