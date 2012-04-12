۲۴ فروردین ۱۳۹۱، ۱۸:۰۱

گرزین:

بودجه شهرداری گرگان 23 درصد رشد یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: عضو شورای اسلامی شهر گرگان گفت: افزایش 23 درصدی بودجه شهرداری در سال 91 می تواند رشد چشمگیری در گرگان ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین عصر پنجشنبه در مراسم ابلاغ بودجه سال 91شهرداری گرگان و سازمان های تابعه در صحن شورای اسلامی شهر گرگان گفت: درسال 90 بودجه شهرداری گرگان 650 میلیارد ریال بوده است و در سال 91 با رشد 23 درصدی به 801 میلیارد ریال رسیده است.

وی افزود: از بودجه 801 میلیارد ریالی شهرداری گرگان 42 درصد ان در بخش جاری و 58 درصد در بخش عمرانی هزینه خواهد شد.

گرزین با اشاره به برخی فعالیت های شهرداری گرگان در سال 90 گفت: سال 90 برای شهرداری گرگان سال خوبی بود وگامهای بزرگی نیز  در امور شهری برداشته شد .

وی ادامه داد:افتتاح المان میدان بسیج، آغاز به کار تقاطع غیر هم سطح، توسعه فضای سبز و احداث سالن های ورزشی از مهمترین فعالیت های شهرداری گرگان در سال 90 بوده است.

گرزین تصریح کرد: گرگان به عنوان یک کلان شهر نیاز های خاص خود را دارد و برای برطرف سازی این نیاز ها می توان  از افزایش سهم شهرداری از جرایم راهنمایی و رانندگی، کمک برای به ثمر رساندن فرهنگسراها و احداث هرچه سریعتر کمربندی گرگان استفاده کرد.

