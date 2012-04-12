توسعه شهرک صنعتی بناب در اولویت کارهای مسؤولان شهرستان قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر ، سعید برقی در حاشیه بازدید از مجتمع فولاد بناب از این مجتمع به عنوان بزرگترین مجموعه صنعتی شهرستان نام برد و اظهار داشت: بیشترین فرصت اشتغال زایی منطقه در این مجتمع وجود دارد.

وی با اشاره به ویژگیهای منحصر به فرد شهرک صنعتی بناب افزود: این شهرک از نظر موقعیت جغرافیایی، دسترسی آسان به بازار مصرف، قرار گرفتن در مجاورت نیروگاه سهند بناب، قرار گرفتن در مسیر راه آهن و سایر زیرساختهای لازم در سطح استان کم نظیر بوده و باعث جذب و رغبت صنعتگران و سرمایه گذاران بیشتری شده است.

وی با اعلام آمادگی مسؤولان این شهرستان برای حمایت جدی از تولیدکنندگان و صنعتگران برای عبور از مشکلات اقتصادی گفت: در همین راستا توسعه شهرک صنعتی بناب در اولویت برنامه های ما قــرار دارد.

فرماندار بناب همچنین تأکید کرد:‌ ما مسؤولان وظیفه داریم که از صنعتگران حمایت کنیم و دستگاههای اجرایی و دولتی شهرستان آماده همکاری با مدیـران جدید این مجتمع می باشند.