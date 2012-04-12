  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۴ فروردین ۱۳۹۱، ۱۸:۲۹

برقی:

توسعه شهرک صنعتی بناب در اولویت کارهای مسؤولان شهرستان قرار دارد

توسعه شهرک صنعتی بناب در اولویت کارهای مسؤولان شهرستان قرار دارد

بناب - خبرگزاری مهر: فرماندار بناب گفت: توسعه شهرک صنعتی بناب به عنوان اولویت کاری مسؤولان این شهرستان مطرح است و آماده همکاری با صاحبان صنعت برای توسعه و ایجاد واحدهای صنعتی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر ، سعید برقی در حاشیه بازدید از مجتمع فولاد بناب از این مجتمع به عنوان بزرگترین مجموعه صنعتی شهرستان نام برد و اظهار داشت: بیشترین فرصت اشتغال زایی منطقه در این مجتمع وجود دارد.

وی با اشاره به ویژگیهای منحصر به فرد شهرک صنعتی بناب افزود: این شهرک از نظر موقعیت جغرافیایی، دسترسی آسان به بازار مصرف، قرار گرفتن در مجاورت نیروگاه سهند بناب، قرار گرفتن در مسیر راه آهن و سایر زیرساختهای لازم در سطح استان کم نظیر بوده  و باعث جذب و رغبت صنعتگران و سرمایه گذاران بیشتری شده است.

وی با اعلام آمادگی مسؤولان این شهرستان برای حمایت جدی از تولیدکنندگان و صنعتگران برای عبور از مشکلات اقتصادی گفت: در همین راستا توسعه شهرک صنعتی بناب در اولویت برنامه های ما قــرار دارد.

فرماندار بناب همچنین تأکید کرد:‌ ما مسؤولان وظیفه داریم که از صنعتگران حمایت کنیم و دستگاههای اجرایی و دولتی شهرستان آماده همکاری با مدیـران جدید این مجتمع می باشند.

کد مطلب 1575440

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها