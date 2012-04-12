۲۴ فروردین ۱۳۹۱، ۱۸:۱۴

رحیمی:

هرمزگان می تواند بیش از نیاز مردم خود فرصت شغلی ایجاد کند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه بخش عمده ای از ترانزیت و صادرات و واردات کشور از هرمزگان انجام می شود و بزرگترین بندر کشور نیز در این استان قرار دارد اظهار داشت: هرمزگان با داشتن ظرفیت های بی شمار می تواند بیش از نیاز مردم این استان فرصت های شغلی ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رحیمی عصر پنج شنبه در نشست مشترک شورای عالی اشتغال و کارگروه استان هرمزگان افزود: استان هرمزگان یکی از استانهای موفق در امر اشتغالزایی است و نرخ بیکاری در این استان از بسیاری از استانهای دیگر کشور پایین تر است.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: البته مسوولین استان هرمزگان باید به دلیل مهاجرت بسیاری از متقاضیان اشتغال که از دیگر استانها به این استان سفر می کنند، بیشتر از نیاز مردم خود تلاش نمایند و فرصت های شغلی بیشتری را فراهم کنند.

رحیمی با اشاره به ظرفیت های فراوان استان هرمزگان بویژه در بخش صید انواع ماهی، پرورش آبزیان و کشت گلخانه ای گفت: امروز دو سد شمیل و نیان که در 80 کیلومتری شهر بندرعباس افتتاح شد زمینه مناسبی را برای مردم آن منطق جهت ایجاد اشتغال در بخش آبزیان و کشاورزی فراهم کرده است.

وی نشست مشترک شورای عالی اشتغال و کارگروه استان هرمزگان را جلسه ای برای بررسی مشکلات پیش روی اشتغال استان دانست و گفت: در این جلسه تلاش خواهیم کرد موانع، و کاستی های موجود را برطرف کرده و تصمیمات مناسبی برای توسعه اشتغال استان هرمزگان اتخاذ کنیم.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به کارگروه دولت که به ریاست رئیس جمهور و در خصوص کشاورزی برگزار شد، خاطرنشان کرد: این کارگروه تصمیمات مناسبی اتخاذ کرده و قرار است دو میلیون هکتار از اراضی مستعد کشت به زیر کشت رفته زمینه اشتغال فراوانی را در بخش کشاورزی و دامپروری ایجاد کند.

در این جلسه استاندار هرمزگان گزارشی از وضعیت اشتغال استان و اقدامات انجام شده برای ایجاد فرصت های شغلی ارائه و مشکلات و دغدغه های استان را مطرح کرد.

این نشست که با حضور برخی از وزرا و معاونین رئیس جمهور و مسوولین استان هرمزگان برگزار شد، تصمیماتی در راستای توسعه اشتغال و ایجاد فرصت ها شغلی و کاهش نرخ بیکاری در استان اتخاذ شد.

کد مطلب 1575448

