هرمزگان می تواند بیش از نیاز مردم خود فرصت شغلی ایجاد کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رحیمی عصر پنج شنبه در نشست مشترک شورای عالی اشتغال و کارگروه استان هرمزگان افزود: استان هرمزگان یکی از استانهای موفق در امر اشتغالزایی است و نرخ بیکاری در این استان از بسیاری از استانهای دیگر کشور پایین تر است.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: البته مسوولین استان هرمزگان باید به دلیل مهاجرت بسیاری از متقاضیان اشتغال که از دیگر استانها به این استان سفر می کنند، بیشتر از نیاز مردم خود تلاش نمایند و فرصت های شغلی بیشتری را فراهم کنند.

رحیمی با اشاره به ظرفیت های فراوان استان هرمزگان بویژه در بخش صید انواع ماهی، پرورش آبزیان و کشت گلخانه ای گفت: امروز دو سد شمیل و نیان که در 80 کیلومتری شهر بندرعباس افتتاح شد زمینه مناسبی را برای مردم آن منطق جهت ایجاد اشتغال در بخش آبزیان و کشاورزی فراهم کرده است.

وی نشست مشترک شورای عالی اشتغال و کارگروه استان هرمزگان را جلسه ای برای بررسی مشکلات پیش روی اشتغال استان دانست و گفت: در این جلسه تلاش خواهیم کرد موانع، و کاستی های موجود را برطرف کرده و تصمیمات مناسبی برای توسعه اشتغال استان هرمزگان اتخاذ کنیم.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به کارگروه دولت که به ریاست رئیس جمهور و در خصوص کشاورزی برگزار شد، خاطرنشان کرد: این کارگروه تصمیمات مناسبی اتخاذ کرده و قرار است دو میلیون هکتار از اراضی مستعد کشت به زیر کشت رفته زمینه اشتغال فراوانی را در بخش کشاورزی و دامپروری ایجاد کند.

در این جلسه استاندار هرمزگان گزارشی از وضعیت اشتغال استان و اقدامات انجام شده برای ایجاد فرصت های شغلی ارائه و مشکلات و دغدغه های استان را مطرح کرد.



این نشست که با حضور برخی از وزرا و معاونین رئیس جمهور و مسوولین استان هرمزگان برگزار شد، تصمیماتی در راستای توسعه اشتغال و ایجاد فرصت ها شغلی و کاهش نرخ بیکاری در استان اتخاذ شد.