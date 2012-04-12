بیانیه ژاپن علیه کره شمالی/ درخواست دبیرکل "آ سه آن" از پیونگ یانگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، مجلس نمایندگان ژاپن امروز پنجشنبه در بیانیه ای ضمن محکوم کردن تصمیم کره شمالی برای آزمایش یک موشک ماهواره بر در ماه جاری این اقدام را تهدیدی برای صلح و ثبات در شمال شرق آسیا معرفی کردند.

مجلس نمایندگان ژاپن تاکید کرد که هرگز نباید اجازه چنین آزمایشی را به کره شمالی داد، فرقی نمی کند که این موشک ماهواره بر باشد یا یک موشک بالستیک.

در ادامه این بیانیه از کره شمالی خواسته شده تا انصراف خود را از آزمایش این موشک اعلام کند زیرا در تضاد آشکار با قطعنامه های شورای امنیت است.

همچنین "سورین پیتسوان" دبیر کل "آ سه آن" از کره شمالی خواست تا به نگرانی های جامعه بین الملل توجه کرده و از آزمایش این موشک ماهواره بر خودداری کند.

وی تاکید کرد: تلاشهای بیشتری باید برای جلوگیری از چنین اقدامات تحریک آمیزی انجام شود تا از تنش های احتمالی کاسته شود.

ماهواره تحقیقاتی کوانگ میونگ سونگ سه اطلاعات مربوط به آب و هوا و زمین های زراعی را از فضا به ایستگاه زمینی ارسال می کند.

این موشک ماهواره بر در صدمین سالگرد بزرگداشت "کیم ایل سونگ" بنیانگذار این کشور از شهر "چولسان" به فضا پرتاب می شود.



70 خبرنگار خارجی برای پوشش اخبار پرتاب ماهواره در پیونگ یانگ حاضر شده و مقامات کره شمالی، خبرنگاران را به ایستگاه ماهواره ای "سوها" بردند.