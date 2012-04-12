پیشرفت عملیات اجرایی سد و نیروگاه رودبار لرستان از 46 درصد گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن طرزطلب در این رابطه اظهار داشت: با آغاز عملیات نصب لوله های پنستاک در مسیر روباز؛ پیشرفت عملیات اجرایی سد و نیروگاه رودبار لرستان از مرز 46 درصد گذشت.

وی با بیان اینکه طول مسیر پنستاک های طرح رودبار لرستان 2300متر و در دو رشته مجزا نصب می شوند، ادامه داد: 900 متر از این مسیر به صورت تونل، 1400متر آن روباز (شامل مسیر شیب آرام و شیب تند) و قطر متوسط این لوله ها 4 متر و با ضخامت های مختلف از 22 تا 56 میلی متر خواهد بود.

وی هدف از احداث طرح رودبار لرستان را کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به میزان 626 هزار تن در سال، کاهش هزینه استهلاک نیروگاه‌های حرارتی، اشتغالزایی در منطقه و ایجاد محیطی توریستی برای گردشگران داخلی و خارجی دانست.

طرزطلب یادآور شد: سد خاکی رودبار لرستان با ارتفاع 155 متر پس از ساخت قادر به ذخیره 228 میلیون متر مکعب آب است.

مجری سد و نیروگاه رودبار لرستان بیان داشت: همچنین نیروگاه برق آبی رودبار لرستان دارای دو واحد 225 مگاواتی است که سالانه 986 گیگاوات ساعت برق نیز وارد شبکه خواهد کرد.

طرح رودبار لرستان که در 100 کیلومتری جنوب شهرستان الیگودرز در استان لرستان در حال اجراست، هم اکنون با بیش از 46 درصد پیشرفت فیزیکی از جمله پروژه‌های مهم استان لرستان بشمار می رود.

سد رودبار لرستان بر روی رودخانه رودبار از سرشاخه های شرقی حوضه آبگیر رودخانه دز و در فاصله حدود یکصد کیلومتری جنوب شهرستان الیگودرز در استان لرستان واقع شده است.

رودخانه رودبار از سرشاخه‌های اصلی شاخه شرقی دز یا بختیاری است. سر شاخه‌های اصلی این رودخانه شامل رودخانه‌های قلیان (که خود از سرشاخه‌های دره دزدان،‌ داعی و دره لکو تشکیل شده است)، رودخانه کاکلستان و رودخانه وهرگان است.

مساحت حوضه آبریز رودخانه تا محل احداث سد رودبار لرستان 2255 کیلومتر مربع و میزان متوسط جریان سالانه رودخانه در محل سد معادل 30.2 مترمکعب در ثانیه است.

حداقل دبی ماهیانه رودخانه پس از برداشت‌های بالادست در حدود 4.1 مترمکعب بر ثانیه و حداکثر آن در حدود 250.5 مترمکعب بر ثانیه بوده و برآورد سالیانه این رودخانه 957 میلیون مترمکعب و حداکثر سیلاب محتمل حوضه در حدود 3734 مترمکعب بر ثانیه است.