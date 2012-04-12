  1. استانها
  2. قم
۲۴ فروردین ۱۳۹۱، ۱۸:۲۶

آیت الله فاضل لنکرانی:

کسانی که فردوسی را نجات بخش اسلام می‌دانند دنبال نفی روحانیت هستند

کسانی که فردوسی را نجات بخش اسلام می‌دانند دنبال نفی روحانیت هستند

قم - خبرگزاری مهر: عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: کسی که می‌گوید فردوسی اسلام را نجات داد به دنبال کمرنگ کردن نقش فقاهت و مرجعیت است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: کسانی که می‌گویند مراجع احکام را از خود درآورده‌اند دلسوز دین و احکام شرعی نیستند.

وی با بیان اینکه برخی مفاخر فرهنگی را به عنوان نجاتبخش اسلام می‌دانند اظهار داشت: اگرچه شعرا مفاخر فرهنگی ما هستند و از دست دادن آن ضایعه است اما فردوسی با کدام شعرش اسلام را نجات داد؛ آیا کربلا و خون شهدا و فقها و مراجع در طول تاریخ اسلام، اسلام را نجات دادند یا شعرا.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه اظهار داشت: این جمله مضحک و خنده داری است و افرادی که آن را می گویند دنبال کمرنگ کردن نقش مرجعیت و فقها هستند و نفی روحانیت را دنبال می کنند.

تلاش مهم دشمنان انقلاب امروز نفی مرجعیت و فقاهت است

وی با بیان اینکه فقها همواره در صف اول مجاهدت در راه خدا و مقابله با ظلم و جور بوده اند اضافه کرد: نظریه پردازان استعماری به این نتیجه رسیده اند که برای مقابله با اسلام باید مرجعیت را از بین ببرند و در داخل هم برخی این فکر را در سر می‌پرورانند و به زبان می‌آورند و تلاش مهم دشمنان انقلاب امروز نفی مرجعیت و فقاهت است.

آیت الله فاضل بیان داشت: می‌‌گویند علم فقها علمی قدیمی و کهنه است در حالی که به روزترین، تازه ترین و جدیدترین علم، علم فقاهت است و همراه با نیازهای زمان خلق و تولید می‌شود.

وی ادامه داد: برخی خود را ملاک درستی و یا نادرستی حکم می دانند در صورتی که حلال و حرام خدا را فقط فقیه و مجتهد می تواند بشناسد و با ادله بیان کند اما عده ای در لباس اسلام می خواهند به جامعه بگویند هر چه ما می فهمیم همان حکم شرعی است.

همه اقشار از پزشک و خبرنگار و ... نیازمند فقه هستند

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) بیان داشت: حیات اسلام مرهون اجتهاد و حضور فقهاست و اگر اسلام بخواهد به مسائل روز پاسخگو باشد باید اجتهاد و فقه پویا وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: همه اقشار از پزشک و خبرنگار و ... نیازمند فقه هستند و هیچ قشری نیست که خود را بی نیاز بداند.

آیت الله فاضل تصریح کرد: ولایت فقیه چیزی نیست که امام در حد نظریه‌ای بیان کرده باشد و یا بگوئیم آیا امروز می‌شود آن را زیر سئوال برد؛ این نظریه محصول تلاش علمی هزار ساله علماست و در کلمات ائمه(ع) بیشترین سفارش بر رجوع به فقها در عصر غیبت شده است.
 

کد مطلب 1575457

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها